С Нового года в Томской области вырастет минимальная зарплата

23 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В 2026 году минимальная зарплата в Томской области вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рубля. Соответствующее соглашение подписали губернатор Владимир Мазур, Федерация профсоюзных организаций и объединения работодателей, передает пресс-служба обладминистрации.

— Руководители всех — и бюджетных, и коммерческих организаций — добавляют к минимальной заработной плате положенные по закону районные коэффициенты и северные надбавки, оплату сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни, доплату за работу при совмещении профессий и должностей, за работу в ночное время, за работу во вредных и опасных условиях, — подчеркнул Владимир Мазур.

Например, с учетом надбавок минимальная заработная плата в Томске с 1 января 2026 года составит 32 250 рублей, а в Стрежевом — 59 604 рубля. Повышение коснется почти 35 тысяч сотрудников бюджетной сферы, из них более 8 тысяч человек трудятся в медучреждениях системы ОМС.

По соглашение работодатели Томской области по соглашению обязуются оказывать семьям с детьми меры поддержки, а также помогать работникам совмещать трудовую деятельность с родительством и воспитанием детей. Профсоюзы же актуализируют перечни работников предприятий, которым рекомендовано пройти санаторно-курортное лечение, а также списки сотрудников, которые хотели бы во время школьных каникул отправить своих детей в загородные лагеря.

Новым пунктом в документе стало обязательство сторон по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Свои подписи под соглашением так же поставили председатель Федерации профсоюзных организаций Томской области Пётр Брекотнин, президент Томской ассоциации пищевиков Владимир Кривовяз, глава Союза строителей Томской области Сергей Звонарёв, руководитель объединения работодателей Томской области Кирилл Новожилов, лидер областного Союза работодателей агропромышленного комплекса Геннадий Сергеенко, президент Торгово-промышленной палаты Томской области Максим Костарев и другие.

