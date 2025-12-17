Главную томскую елку зажгли на Ново-Соборной площади

17 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 17 декабря, в Томске зажгли главную городскую новогоднюю елку.

Мероприятие сопровождалось театрализованной концертной программой по мотивам русских сказок с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей.

Напомним, в этом году зажжение главной новогодней елки на Ново-Соборной площади прошло на несколько дней раньше запланированной даты — 19 декабря. По словам мэра Томска Дмитрия Махини, мероприятие решили провести до объявление результатов конкурса «Молодежная столица России».

Фото: Савелий Петрушев

