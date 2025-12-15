В Томске зажгли ледяную менору
15 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания
Накануне, 14 декабря, в Томской синагоге состоялось первое зажжение ледяной меноры.
Установка скульптуры связана с традицией зажигания девятирожкового ханукального светильника, которые является символом Хануки — еврейского праздника свечей. Его в этом году отмечают с вечера 14 декабря по 22 декабря. Всё это время евреи жгут свечи, а в синагогах читается молитва «Галель».
Свечи ставят на специальный подсвечник (ханукию) каждый день праздника: в первый на нем всего одна свеча, далее каждую ночь добавляется еще по одной. В последнюю ночь должны гореть все восемь свечей плюс девятая вспомогательная свеча (шамаш).
Фото: Савелий Петрушев
