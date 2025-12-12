В Томске выступит мастер алтайского горлового пения Алексей Чичаков

В воскресенье, 14 декабря, в Томске выступит выдающийся мастер алтайского горлового пения и игры на народных инструментах Алексей Чичаков. Концерт пройдет в джаз-клубе Underground.

— Алексей Чичаков — хранитель традиций игры на национальных народных инструментах: топшууре, шооре, комусе, варгане, флейте, гитаре. Его голос звучал в Японии, Германии, Франции, Испании, Кипре, Финляндии, Сербии. В последние годы он несколько раз посещал с концертами регион Гималаев со стороны Тибета, Китая, Непала и Индии, черпая силу природы, собирая народные традиции и способствуя межкультурному обмену, — рассказал основатель джаз-клуба Олег Усенко.

В свое творчество, кроме традиционного алтайского горлового пения, Алексей включил и тибетские буддийские мантры. Организаторы отмечают, что люди, впервые услышавшие его выступление, ощущают позитивную энергию музыки и внутренний резонанс.

Послушать Алексея Чичакова можно в воскресенье, 14 декабря, в джаз-клубе Underground на ул. К. Маркса, 23а. Стоимость билетов от 1 950 рублей.

Начало в 18.00.

12+

