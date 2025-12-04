«Кабинет графики». Работы каких художников можно посмотреть на выставке? Часть 2

4 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Окно мастерской. Евгения Мельченко

Лукия Мурина Художница, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Софья Шипицына Искусствовед

Сибирский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 11 декабря представит выставку печатной графики художников Сибири, Урала и Дальнего Востока «Кабинет графики».

Экспозиция задумана как знакомство с многообразием техник печатной графики, в которых работают современные художники. В нее вошли произведения последнего десятилетия, сгруппированные по техникам исполнения. На выставке вы увидите, как художники, используя техники офорта, ксилографии, гравюры на пластике, обращаются не только к фабричной, но и к авторской литой бумаге, ткани, сочетают несколько печатных техник, расширяя границы печатной графики. Экспозиция рассказывает о педантичном отношении офортистов и литографов к творческому процессу и вместе с тем показывает, насколько открыто это искусство к экспериментам.

На выставке представлены печатные формы, инструменты и материалы, раскрывающие процесс создания графических произведений и демонстрирующие ценность печатной графики.

Специально к проекту искусствоведы Лукия Мурина и Софья Шипицына подготовили материал, чтобы познакомить вас с художниками-участниками «Кабинета графики».

Любовь Куриленко Северск Любовь Куриленко в своей художественной практике обращается к печатной и станковой графике. Предпочитая экспрессивный рисунок, стремится таким образом погрузить зрителя в пространство листа. Городская среда, мир природы — те пространства, что полны жизни и динамики — становятся главными в ее творчестве.

Линогравюра «Чайки» была выполнена художницей без предварительных эскизов под впечатлением от поездки к Балтийскому побережью. Ощущения свободы и полета — ключевые состояния, которые хотела передать Любовь Куриленко.

Чайки. 2025 Фото: Любовь Куриленко

Вдохновившись идеей многослойности цветных линогравюр с растяжками и наложениями, художница воплотила замысел в «Чайках», рассматривая гравюру как отправную точку для будущих колористических и пластических экспериментов.

Евгения Мельченко Томск Художница использует в качестве основного медиума печатную графику. Особый интерес связан с литографией — с 2014 года Евгения преподает и курирует литографскую мастерскую в Томском государственном университете. Основные темы в творчестве были сформулированы еще в годы обучения. Среди них ключевое место занимают передача внутреннего состояния человека через природные объекты и сама природа.

Окно мастерской. 2021 Фото: Евгения Мельченко

Выставочный проект «Кабинет графики» познакомит зрителя с произведениями художницы, запечатлевшими томские пейзажи и виды из окна мастерской.

Дмитрий Меркулов Ангарск График, изучает художественные возможности таких техник, как линогравюра, гравюра по картону и уникальная графика. Долгое время вместо пресса, который необходим для переноса изображения с формы, пользовался столовой ложкой. На выставке Дмитрий представит серию линогравюр, в которой индустриальные конструкции уподобляются образам отца, матери, братьев и семьи в целом.

Мама. 2019 Фото: Дмитрий Меркулов

Объяснение образов в работах Дмитрия Меркулова: «Отец», сильный, мощный, глава. Его провода как копья, на страже. Защита.

«Мама» объединяет всех, как будто наседка, она закрывает всех детей, и даже отец под ее крылом.

«Братья». Столб когда-то был живым деревом, а живое дерево уже пилили, но оно отрастило свои ветви-провода.

«Семья» как ЛЭП, неразрывны, и как далеко бы ни были столбы друг от друга их всегда объединяют провода, те физические и ментальные связи. ЛЭП как семья. Объединены проводами».

Николай Моргунов Екатеринбург В художественной практике Николай Моргунов отдает предпочтение автолитографии и станковой живописи. Художник черпает вдохновение в образах детства и повседневной индустриальной среде, сформировавшей его чувственное восприятие мира. Его произведения — это переосмысление городского пространства через личные воспоминания.

Жанр, в котором преимущественно работает Николай — городской пейзаж. На выставке экспонированы три произведения из серии «Электрические сны».

Из серии «Электрические сны». 2020 Фото: Николай Моргунов

Серия «Электрические сны»: «Посвящена мотивам городских окраин Екатеринбурга. На литографиях изображены конструкции линий электропередач на фоне спальных районов — знакомые с детства силуэты и звуки, сопровождавшие прогулки и навсегда оставшиеся в памяти. Эти образы объединяют реальность и воображение, превращая привычный городской пейзаж в пространство созерцания и сна».

Анна Полторыхина Барнаул Художница создает произведения цветными карандашами и в технике ксилографии. В основе художественного метода Анны — изучение возможностей ритма и модуля для построения композиции и пространства. Обращаясь к городской среде, одному из ведущих мотивов в ее творчестве, художница стремится к диалогу с историей места и выработке собственного взгляда на него.

Сомнение. 2019 Фото: Анна Полторыхина

Для Анны характерен серийный формат, который, по ее словам, позволяет более основательно подойти к выбранной теме. В рамках выставки зрители смогут увидеть графические листы «Уверение» и «Сомнение», а также формы, с которых они отпечатаны.

Катя Рыбкина Томск ККатя Рыбкина—— молодая художница, создающая коллажи, графические и керамические произведения. В процессе работы Катя обращается к личному опыту и памяти, и через образы снов пытается нащупать, что находится за пределами человеческого восприятия. Стремится через произведения отражать не только личное, но и коллективное.

«что значит быть женщиной?

закрыть глаза и увидеть как был создан мир

чувствовать боль

чувствовать облегчение

лечь в траву, прижавшись лицом к самой земле

летать во сне

гладить собак и кошек

потеряться в словах

я не знаю

, но могу рассказать об этом так

во сне»

Без названия. 2025 Фото: Катя Рыбкина

Татьяна Селиверстова Владивосток Отличительная черта представленных произведений Татьяны Селиверстовой из серии «Энтропия» — использование ткани вместо бумаги в качестве основы для оттисков, созданных в технике «сухая игла». Также работы художницы зачастую дополнены вышивками и аппликациями.

Из серии «Энтропия». 2025 Фото: Татьяна Селиверстова

Татьяна Селиверстова о своей работе: «Моя серия — метафора распада и перерождения, относящаяся не только к органическим структурам, но и к нашему бессознательному».

Руслан Фатхисламов Екатеринбург Художник и преподаватель, владеющий разнообразными графическими техниками — шелкографией, литографией, использует сложное сочетание офорта, меццо-тинто, акватинты и мягкого лака. В творческой деятельности Руслана Фатхисламова печатная графика занимает особое место, и на предстоящей выставке можно будет познакомиться с произведениями из серии «Античный мотив», выполненных в техниках глубокой печати — офорт и меццо-тинто.

Античный мотив II. 2021 Фото: Руслан Фатхисламов

Первую часть с работами художников «Кабинета графики» смотрите в нашем предыдущем материале.

Произведения участников выставки можно будет приобрести на «Ярмарке книги и графики» в Сибирском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Мероприятие пройдет с 12 по 14 декабря по адресу: площадь Ленина, 8.

В рамках ярмарки независимое издательство «Макушин Медиа» познакомит посетителей с серией краеведческих книг и путеводителями. А также представит графические произведения художников из Ангарска, Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Северска, Томска и Челябинска. Всего будет доступно более 140 произведений современного искусства.

Ярмарка станет знаковым событием для ценителей книг и искусства, а также для всех, кто интересуется современной культурой или находится в поиске оригинального подарка.

Пушкинский музей представит научные издания, каталоги знаковых выставок, путеводители, детскую литературу, а также музейный мерч. Всего более 40 наименований книг.

График работы ярмарки:

12 декабря (пт): с 16:00 до 19:00,

13-14 декабря (сб–вс): с 12:00 до 19:00.

Вход свободный.

Фото: Эркина Сулайманова и из архивов художников.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».