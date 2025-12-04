«Кабинет графики». Работы каких художников можно посмотреть на выставке? Часть 2
Сибирский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 11 декабря представит выставку печатной графики художников Сибири, Урала и Дальнего Востока «Кабинет графики».
Экспозиция задумана как знакомство с многообразием техник печатной графики, в которых работают современные художники. В нее вошли произведения последнего десятилетия, сгруппированные по техникам исполнения. На выставке вы увидите, как художники, используя техники офорта, ксилографии, гравюры на пластике, обращаются не только к фабричной, но и к авторской литой бумаге, ткани, сочетают несколько печатных техник, расширяя границы печатной графики. Экспозиция рассказывает о педантичном отношении офортистов и литографов к творческому процессу и вместе с тем показывает, насколько открыто это искусство к экспериментам.
На выставке представлены печатные формы, инструменты и материалы, раскрывающие процесс создания графических произведений и демонстрирующие ценность печатной графики.
Специально к проекту искусствоведы Лукия Мурина и Софья Шипицына подготовили материал, чтобы познакомить вас с художниками-участниками «Кабинета графики».
Любовь Куриленко в своей художественной практике обращается к печатной и станковой графике. Предпочитая экспрессивный рисунок, стремится таким образом погрузить зрителя в пространство листа. Городская среда, мир природы — те пространства, что полны жизни и динамики — становятся главными в ее творчестве.
Линогравюра «Чайки» была выполнена художницей без предварительных эскизов под впечатлением от поездки к Балтийскому побережью. Ощущения свободы и полета — ключевые состояния, которые хотела передать Любовь Куриленко.
Вдохновившись идеей многослойности цветных линогравюр с растяжками и наложениями, художница воплотила замысел в «Чайках», рассматривая гравюру как отправную точку для будущих колористических и пластических экспериментов.
Художница использует в качестве основного медиума печатную графику. Особый интерес связан с литографией — с 2014 года Евгения преподает и курирует литографскую мастерскую в Томском государственном университете. Основные темы в творчестве были сформулированы еще в годы обучения. Среди них ключевое место занимают передача внутреннего состояния человека через природные объекты и сама природа.
Выставочный проект «Кабинет графики» познакомит зрителя с произведениями художницы, запечатлевшими томские пейзажи и виды из окна мастерской.
График, изучает художественные возможности таких техник, как линогравюра, гравюра по картону и уникальная графика. Долгое время вместо пресса, который необходим для переноса изображения с формы, пользовался столовой ложкой. На выставке Дмитрий представит серию линогравюр, в которой индустриальные конструкции уподобляются образам отца, матери, братьев и семьи в целом.
Объяснение образов в работах Дмитрия Меркулова:
«Отец», сильный, мощный, глава. Его провода как копья, на страже. Защита.
«Мама» объединяет всех, как будто наседка, она закрывает всех детей, и даже отец под ее крылом.
«Братья». Столб когда-то был живым деревом, а живое дерево уже пилили, но оно отрастило свои ветви-провода.
«Семья» как ЛЭП, неразрывны, и как далеко бы ни были столбы друг от друга их всегда объединяют провода, те физические и ментальные связи. ЛЭП как семья. Объединены проводами».
В художественной практике Николай Моргунов отдает предпочтение автолитографии и станковой живописи. Художник черпает вдохновение в образах детства и повседневной индустриальной среде, сформировавшей его чувственное восприятие мира. Его произведения — это переосмысление городского пространства через личные воспоминания.
Жанр, в котором преимущественно работает Николай — городской пейзаж. На выставке экспонированы три произведения из серии «Электрические сны».
Серия «Электрические сны»:
«Посвящена мотивам городских окраин Екатеринбурга. На литографиях изображены конструкции линий электропередач на фоне спальных районов — знакомые с детства силуэты и звуки, сопровождавшие прогулки и навсегда оставшиеся в памяти. Эти образы объединяют реальность и воображение, превращая привычный городской пейзаж в пространство созерцания и сна».
Художница создает произведения цветными карандашами и в технике ксилографии. В основе художественного метода Анны — изучение возможностей ритма и модуля для построения композиции и пространства. Обращаясь к городской среде, одному из ведущих мотивов в ее творчестве, художница стремится к диалогу с историей места и выработке собственного взгляда на него.
Для Анны характерен серийный формат, который, по ее словам, позволяет более основательно подойти к выбранной теме. В рамках выставки зрители смогут увидеть графические листы «Уверение» и «Сомнение», а также формы, с которых они отпечатаны.
ККатя Рыбкина—— молодая художница, создающая коллажи, графические и керамические произведения. В процессе работы Катя обращается к личному опыту и памяти, и через образы снов пытается нащупать, что находится за пределами человеческого восприятия. Стремится через произведения отражать не только личное, но и коллективное.
«что значит быть женщиной?
закрыть глаза и увидеть как был создан мир
чувствовать боль
чувствовать облегчение
лечь в траву, прижавшись лицом к самой земле
летать во сне
гладить собак и кошек
потеряться в словах
я не знаю
, но могу рассказать об этом так
во сне»
Отличительная черта представленных произведений Татьяны Селиверстовой из серии «Энтропия» — использование ткани вместо бумаги в качестве основы для оттисков, созданных в технике «сухая игла». Также работы художницы зачастую дополнены вышивками и аппликациями.
Татьяна Селиверстова о своей работе:
«Моя серия — метафора распада и перерождения, относящаяся не только к органическим структурам, но и к нашему бессознательному».
Художник и преподаватель, владеющий разнообразными графическими техниками — шелкографией, литографией, использует сложное сочетание офорта, меццо-тинто, акватинты и мягкого лака. В творческой деятельности Руслана Фатхисламова печатная графика занимает особое место, и на предстоящей выставке можно будет познакомиться с произведениями из серии «Античный мотив», выполненных в техниках глубокой печати — офорт и меццо-тинто.
Первую часть с работами художников «Кабинета графики» смотрите в нашем предыдущем материале.
Произведения участников выставки можно будет приобрести на «Ярмарке книги и графики» в Сибирском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Мероприятие пройдет с 12 по 14 декабря по адресу: площадь Ленина, 8.
В рамках ярмарки независимое издательство «Макушин Медиа» познакомит посетителей с серией краеведческих книг и путеводителями. А также представит графические произведения художников из Ангарска, Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Северска, Томска и Челябинска. Всего будет доступно более 140 произведений современного искусства.
Ярмарка станет знаковым событием для ценителей книг и искусства, а также для всех, кто интересуется современной культурой или находится в поиске оригинального подарка.
Пушкинский музей представит научные издания, каталоги знаковых выставок, путеводители, детскую литературу, а также музейный мерч. Всего более 40 наименований книг.
График работы ярмарки:
- 12 декабря (пт): с 16:00 до 19:00,
- 13-14 декабря (сб–вс): с 12:00 до 19:00.
Вход свободный.
Фото: Эркина Сулайманова и из архивов художников.
