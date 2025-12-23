18+
На Ново-Соборной в Томске заработали горки

Город, Новый год ❄, Томские новости, интересные новости Томска праздники куда сходить развлечения На Ново-Соборной в Томске заработали горки

Сегодня, 23 декабря, в Томске заработали ледяные горки на главной городской площади, сообщает пресс-служба мэрии.

— На радость всем томичам открыли горки для катания. По поручению мэра Томска Дмитрия Махини лично проверил безопасность скатов. Пусть каждое катание дарит ощущение праздника, лёгкости и беззаботного счастья, которое мы так бережно храним с самого детства, — сказал и.о. главы администрации Советского района Дмитрий Лобыня.

Горки прошли приемку: порядок на них обеспечивают операторы.

