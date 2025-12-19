Томичей приглашают посмотреть на «Ёлкины традиции» в Ботсаду

19 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: СибБС ТГУ

В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета открылась экспозиция «Ёлкины традиции: прошлый век и современность», где собраны новогодние украшения и открытки, сообщает пресс-служба вуза.

Через новогодние атрибуты разных лет экспозиция раскрывает связь поколений, представляя игрушки не просто как декор, а как символы своих эпох и истинных хранителей домашнего уюта.

— Материалы для праздничного декора менялись от эпохи к эпохе. На протяжении столетий выбор елочных украшений зависел от моды и доступных ресурсов. В самом начале пути главными украшениями служили дары природы и домашняя выпечка — свежие плоды, медовые фигурки, сахарные леденцы и восковые свечи, которые символизировали изобилие и радость. Со временем материалы эволюционировали: на смену съедобному декору пришли легкий фольгированный картон и прессованная вата. Создавались новогодние игрушки из подручных материалов (бриколаж): ниток, шишек, лент, бусин и прочего. Позднее начался расцвет стеклянных украшений — сначала кропотливой ручной работы, а затем и массового фабричного производства, — рассказывают авторы выставки.

Частью выставки стала коллекция ретрооткрыток. Массовый выпуск советской поздравительной карточки начался в 1953 году. Их рисовали лучшие художники страны (С. Андрианов, А. Смоляков, В. Зарубин, В. Четвериков, А. Исаков и др.) на отличном картоне, и часто это был единственный подарок, который могли позволить себе люди в послевоенном СССР.

Выставка продлится до 31 января 2026 года.

Вход свободный.

Фото: СибБС ТГУ

