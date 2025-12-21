Анатомия Томска. Город на открытках

21 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Федор Шумилов

Когда в Томске появились почтовые открытки? Кому их отправляет глава города и по какому случаю?

Сегодня в нашем совместном с мэрией города проекте «Анатомия Томска» рассказываем о городе на почтовых открытках и марках.

В нашей инфографике — история томских почтовых отправлений.

А как устроена работа городской администрации с почтовыми открытками? Об этом мы поговорили с управляющим делами администрации Города Томска Ольгой Лапушкиной, начав с вопроса, почему бумажные открытки до сих пор остаются частью межведомственного этикета?

Управляющий делами администрации Города Томска Ольга Лапушкина Фото: Савелий Петрушев

— Да, действительно, открытка остаётся частью межведомственного этикета, потому что символизирует внимание, заботу и уважение. Праздничные открытки сохранили традицию, став символом этих чувств. Мы же все живые люди — нам хочется что-то почувствовать, потрогать руками. Когда вам приходит настоящая открытка, мне кажется, это гораздо приятнее, тем более, когда это индивидуальное поздравление. Это эффектнее и в памяти остается навсегда, — считает Ольга Лапушкина.

Как выбирают бумажные открытки и кто их делает для городской администрации? Что входит в список «открыточных» праздников? По словам управделами, открытки от мэра и мэру отправляются обычно по официально утвержденным датам. Этот перечень носит постоянный характер. А чтобы определить поставщика открыток, ежегодно проводится аукцион в соответствие с 44 ФЗ.

— В соответствии с аукционной документацией, мы разрабатываем техническое задание к каждой открытке. Прописываем все: какая бумага должна быть, какой плотности, цвета, формата, размера. Победитель аукциона приступает к работе, готовит макет, согласует его с нами и все это отправляется в печать. Как правило, мы в тесном взаимодействии с управлением информационной политики разрабатываем брендбуки, на их базе мы определяем дизайн открытки, чтобы все было в едином стиле, — поясняет Ольга Лапушкина.

Самый главный атрибут дизайна — это герб города Томска. Он на каждой поздравительной открытке, которую отправляет мэрия. Фото: Савелий Петрушев

— Поздравления всегда отличаются друг от друга! Шаблона не должно быть. Жизнь настолько скоротечна, мы за ней не поспеваем порой. И как раз в каждом поздравлении отображается конкретная ситуация сегодняшнего дня. В этом и заключается суть: взять контекст, самую изюминку, чтобы люди поняли, что хочет выразить мэр Томска, на что обратить внимание в моменте, — говорит она.

— Были времена, когда возникали перебои с бумагой. Но опыт и рациональный подход к работе решают все проблемы! — рассказывает Ольга Лапушкина. Фото: Савелий Петрушев

Конечно, со всеми датами поздравить невозможно — для этого используются другие способы: сайт, телеграм-каналы. Но что же обычно входит в список «открыточных» праздников?

Новый год и Рождество, 23 февраля, 8 марта, День местного самоуправления — 21 апреля, 9 мая, День российского предпринимательства — 26 мая, День города — 7 июня, День России — 12 июня, День народного единства 4 ноября и другие.

Фирменный стиль новогоднего Томска-2025 «Зимние забавы».

В его основу легли эскизы педагога Детской художественной школы №1 Ларисы Распоповой. Фото: Савелий Петрушев

— Это единая сетка для всей страны, все российские субъекты поздравляют друг друга с этими же праздниками. Наши открытки всегда носят индивидуальных характер. Они становятся не только поздравлением, но и элементом декора. Некоторые города дают обратную связь, говоря о том, что у нас они самые лучшие! — рассказывает Ольга Лапушкина. — Самая массовая рассылка — на Новый год и Рождество. Список адресатов стабилен и мы его регулярно обновляем и пополняем. Напечатанные открытки рассылаются адресатам, но есть у нас и свои маленькие традиции. Мы по одной открытке каждого вида передаем в Музей истории Томска, где они хранятся для будущих поколений.

Кто же входит в число тех, кто получает поздравления? Поздравления получают все уровни власти законодательная, исполнительная, судебная, региональная и местная.

—Поздравляем и про руководителей религиозных организаций, у нас толерантный город. Национально-культурных организаций, землячеств, национальных центров Томска, Совета ветеранов, Координационного Совета женщин при Мэре Города Томска. Безусловно, поздравляем и почетных граждан города, представителей общественных организаций, банков, СМИ, руководителей крупных томских предприятий. Все они, в свою очередь, также поздравляют мэра. Главы сибирских городов тоже обмениваются поздравлениями. Города центральной России нас поздравляют с праздниками, и это взаимно! Присылают открытки из других стран — Кореи, Беларуси, — рассказывает Ольга Лапушкина.

Сотрудники комитета по общим вопросам администрации г. Томска за работой Фото: Савелий Петрушев

Всем, что связано с изготовлением и доставкой открыток, занимается комитет по общим вопросам. А текстом поздравления — управление информполитики мэрии. Мэр согласовывает эти тексты, а после того, как их распечатают на кальке и вложат в открытку, лично подписывает.

Все открытки обычно подписываются вручную Фото: Савелий Петрушев

После поздравление отправляется адресатам. Тем, кто в шаговой доступности, послания развозят, остальные уходят почтой.

— В этом направлении — поздравления открытками — у нас все отработано годами: четко, точно и конкретно. Неважно, как меняются концепция и подход к изготовлению открытки, все, что связано с рассылкой, остается неизменным, — отмечает управляющая делами.

Инфографика: Федор Шумилов

