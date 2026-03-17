18+
18+
РЕКЛАМА

Эскиз спектакля о мистических событиях в башкирском ауле покажут в Томске

В пятницу, 20 марта, в томском Театре юного зрителя представят эскиз спектакля «Аул», созданный в рамках режиссерской лаборатории «Наши мифы».

Как сообщают организаторы, в центре сюжета мистическая история. Она происходит в маленьком башкирском ауле. Здесь после аулака (вечернего сбора на рукоделие и посиделки) засыпают и больше никогда не просыпаются молодые девушки. Далее аул ждет «паутина мистических открытий».

Эскиз поставила Алина Кушим вместе с драматургом Антоном Ткаченко, художником Михаилом Гербером, саунд-дизайнером Дмитрием Бачинским.

Увидеть эскиз можно 20 марта на большой сцене томского ТЮЗа. Стоимость билетов 600-800 рублей.

Начало в 19.00.

Режиссерская лаборатория «Наши мифы» прошла в томском ТЮЗе в рамках театрального фестиваля ЭХО БДФ. В ее рамках приглашенные режиссеры создали три эскиза на тему «сказки и национальные эпосы».

14+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
