Эскиз спектакля о мистических событиях в башкирском ауле покажут в Томске
В пятницу, 20 марта, в томском Театре юного зрителя представят эскиз спектакля «Аул», созданный в рамках режиссерской лаборатории «Наши мифы».
Как сообщают организаторы, в центре сюжета мистическая история. Она происходит в маленьком башкирском ауле. Здесь после аулака (вечернего сбора на рукоделие и посиделки) засыпают и больше никогда не просыпаются молодые девушки. Далее аул ждет «паутина мистических открытий».
Эскиз поставила Алина Кушим вместе с драматургом Антоном Ткаченко, художником Михаилом Гербером, саунд-дизайнером Дмитрием Бачинским.
Увидеть эскиз можно 20 марта на большой сцене томского ТЮЗа. Стоимость билетов 600-800 рублей.
Начало в 19.00.
Режиссерская лаборатория «Наши мифы» прошла в томском ТЮЗе в рамках театрального фестиваля ЭХО БДФ. В ее рамках приглашенные режиссеры создали три эскиза на тему «сказки и национальные эпосы».
14+
