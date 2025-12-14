18+
интересные новости куда сходить купить книги в Томске Афиша Томска, Город, Книги, Креативные индустрии, Культура в Томске, Томские новости
В Томске открылась «Ярмарка книги и графики»

В Сибирском филиале музея им. А. С. Пушкина работает «Ярмарка книги и графики».

Здесь все желающие могут приобрести работы художников из Ангарска, Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Северска, Томска и Челябинска. Всего — более 140 произведений современного искусства.

Кроме того, на ярмарке представлены краеведческие книги и путеводители от независимого издательства «Макушин Медиа», а также научные издания, каталоги знаковых выставок, путеводители, детская литература и мерч Пушкинского музея.

Ярмарка будет работать до 14 декабря включительно по адресу: площадь Ленина, 8. Посетить ее можно с 12.00 до 19.00.

Фото: Савелий Петрушев

