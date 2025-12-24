18+
Закон о введении автоматизированной «упрощенке» приняли в Томской области

Закон о введении автоматизированной «упрощенке» приняли в Томской области

Закон о введении Автоматизированной упрощенной системы налогообложения приняла Законодательная Дума Томской области. Предполагается, что новая система будет работать на поддержку субъектов малого и микробизнеса в условиях предстоящих федеральных изменений налогового законодательства.

Как уточняют в телеграм-канале «Мой бизнес», инициатива связана со снижением с 2026 года порога годовой выручки для применения УСН — с 60 до 20 млн рублей.

— Это приведёт к тому, что несколько тысяч томских индивидуальных предпринимателей и организаций будут обязаны уплачивать НДС и вести сопутствующую сложную отчётность. Введение АвтоУСН призвано смягчить административную и финансовую нагрузку на местный бизнес, следуя практике других субъектов Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Так, АвтоУСН предполагает автоматизированный механизм исчисления налогов и представления отчётности, что значительно сокращает документооборот.

Налогоплательщики, перешедшие на АвтоУСН, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (за исключением ряда случаев), налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций или налога на имущество физических лиц (за исключением налога на недвижимость, облагаемую по кадастровой стоимости), а также страховых взносов (за исключением взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве).

Налогоплательщик может применять новый режим, если его годовой доход не превышает 60 млн рублей, остаточная стоимость основных средств — не более 150 миллионов рублей, а Средняя численность работников за налоговый период — не более 5 человек.

