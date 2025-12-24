Новый светодиодный фонтан установили в Томске

В Томске у здания «1 000 мелочей» заработал новый светодиодный фонтан. Его оборудовали благодаря сложившейся в конце года экономии бюджетных средств, сообщил в своем телеграм-канале мэр Томска Дмитрий Махиня.

— Мы с коллегами посчитали, что есть возможность направить средства, чтобы украсить наше общее городское пространство, тем более, что один из имеющихся световых фонтанов исчерпал свой срок службы, — отметил глава города.

Он также уточнил, что так как вся праздничная иллюминация в городе уже была установлена, у администрации появилась возможность оперативно провести монтаж новой праздничной конструкции.

