Томский «МК-Полимер» поставил пробную партию материалов в Казахстан

21 февраля 2026 / Томский Обзор

ООО «МК-Полимер» (Северск, Томская область) поставило АО «Казэнергокабель» (крупнейший кабельный завод в Казахстане) партию этиленпропиленовой резины и провело ее апробацию, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные томской компании.

Завод запустил и отработал технологию применения материалов на кабеле до 1 кВ, испытав режимы на разных сечениях и толщине изоляции.

«Процесс прошел стабильно, технология адаптирована под оборудование завода. После наложения изоляции были проведены испытания на тепловую деформацию — результаты успешные, соответствуют требованиям стандарта. По итогам совместной работы подписан акт о переработке материала», — говорится в сообщении.

В будущем «МК-Полимер» намерен развивать сотрудничество с казахстанским заводом по поставкам этиленпропиленовой резины.

ООО «МК-Полимер» было зарегистрировано в 2019 году для производства негорючих компаундов. В 2020 году компания приобрела дополнительную технологическую линию по выпуску полимерных композиций и получила статус резидента территории опережающего развития «Северск».

АО «Казэнергокабель» образовано в 1993 году. Предприятие является крупнейшим в республике производителем кабельно-проводниковой продукции с номенклатурой свыше 18 тыс. наименований.

