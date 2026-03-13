Росфинмониторинг внёс владельцев холдинга КДВ в перечень террористов и экстремистов

13 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

Предприниматель Денис Штенгелов и его отец Николай, признанные судом в Москве экстремистским объединением, внесены Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Согласно законодательству, банки замораживают средства включённых в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

В октябре прошлого года Тверской суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Штенгеловых и взыскал в доход РФ принадлежавший Шенгелову-младшему холдинг «КДВ Групп» — одну из крупнейших в России непубличных компаний пищевой отрасли.

Генпрокуратура при подаче иска в Тверской суд Москвы оценила капитализацию «КДВ» в 497 млрд рублей, ежегодный доход — в 756 млрд рублей, а валовую прибыль — в 139 млрд рублей.

Иск о признании Штенгеловых экстремистским объединением надзорное ведомство подало в минувшем августе.

Источник в Генпрокуратуре тогда сообщал «Интерфаксу», что гражданин Австралии Денис Штенгелов и его отец, гражданин Украины Николай Штенгелов входят в объединение, «деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету». По мнению истца, группа функционирует, в основном, за рубежом. В то же время её финансирование происходит за счёт источников, расположенных на территории Российской Федерации, а также иных государств (Австралия, Нидерланды, Украина, Хорватия и других).

Николай Штенгелов, будучи владельцем крупных аграрных предприятий на территории Украины, оказывал финансовую помощь украинской стороне. Кроме того, он образовал собственное военизированное подразделение, которое в дальнейшем послужило кадровой основой для создания запрещенных в РФ террористических формирований «Азов», «Айдар», «Днепр-1» и других.

Источник, ссылаясь на позицию Генпрокуратуры, отметил, что политические взгляды и экстремистские убеждения отца разделяет его сын Денис: после начала специальной военной операции на Украине он публично осудил действия армии России. «Будучи бенефициаром ряда европейских предприятий, через их инфраструктуру стал снабжать вооружённые формирования Украины продовольствием и другими товарами. В целях демонстрации приверженности киевскому режиму Штенгелов Д. Н. принял меры, направленные на ограничение прав акционеров-россиян в нидерландской компании „НАК“, находящейся под его руководством», — сказал собеседник агентства.

Было установлено, что ключевым источником дохода, за счёт которого формируется финансовая база Штенгеловых, выступает группа компаний «КДВ». Этот холдинг работает на рынке легких закусок и кондитерских изделий. В его структуре функционируют 10 фабрик в различных регионах России (Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская и Томская области), выпускающих свыше 700 наименований продукции.

По мнению истца, на которое ссылается источник, Штенгеловы без разрешения правительственной комиссии и других публичных регуляторов выводили доходы от деятельности холдинга в недружественные юрисдикции. С 2022 года за рубеж ими уже перечислено свыше 21 млрд рублей, которые направлены на поддержание экономик США и Австралии. Так, в 2022 году в штате Вашингтон (США) Штенгелов-младший выкупил компанию по производству кондитерских изделий «Либерти Орхардс» за $200 млн (ежегодная прибыль составляет $25 млн). В 2024 году он приобрёл контрольный пакет акций (на сумму $30 млн) хорватской продовольственной фабрики «Звечево» в городе Пожега. В городе Голд-Кост (Австралия) он купил теннисный комплекс «КДВ Спорт» стоимостью более $50 млн.

Штенгеловы более 10 лет назад покинули РФ, проживают на территории Австралии, Украины и США.

«КДВ Групп» занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов под брендом «Ярче!» в Сибири, центральной части РФ (в том числе в Москве).

В отчётности «КДВ Групп» за 2023 год говорится, что холдинг принадлежит гражданину РФ — без указания имени и фамилии. По данным Forbes, принадлежащие Штенгелову активы по итогам 2024 года были оценены в $1,4 млрд (98-е место в рейтинге российских миллиардеров).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».