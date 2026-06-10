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В Музее истории Томска открылась выставка «Дар родному городу»

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В Музее истории Томска открылась выставка «Дар родному городу», приуроченная ко Дню города. В экспозицию вошли более 70 предметов из коллекции Сергея Озерова, переданных музею в дар.

Среди экспонатов — денежные знаки, документы, рекламные листовки сберкасс 1960–1970-х годов, образцы дореволюционных сигнатур, бутылочные этикетки Томского завода фруктовых вод и конфетные обёртки Томской кондитерской фабрики «Красная звезда» середины ХХ века.

На протяжении десятилетий Сергей Озеров собирал, изучал и сохранял подлинные образцы документов и предметов, связанных с финансовой, социально-правовой и повседневной историей Томска и России. Теперь часть этой коллекции стала доступна посетителям музея.

Особый интерес представляют экспонаты, связанные с продукцией томских предпринимателей и предприятий. Через них можно увидеть, как менялся городской быт, торговля, реклама и визуальный язык повседневности прошлого века.

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