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В Томске устраняют дефекты дорог по гарантии: подрядчикам предъявили 600 замечаний

В Томске продолжаются работы по устранению дефектов дорожного полотна в рамках гарантийного ремонта. Всего подрядчикам предстоит разобраться с 600 замечаниями, которые накопились за пять лет. Об этом в ходе сегодняшнего объезда рассказал мэр Томска Дмитрий Махиня.

— В этом году мы провели большую инвентаризацию, порядка 600 замечаний по участкам улично-дорожной сети за прошедшие пять лет — всё, что накопилось в рамках гарантийного ремонта, — собрали. Сейчас этот список каждую неделю мониторится, — отметил мэр. — Я смотрю, какие подрядчики качественно и добросовестно устраняют, какие отлынивают — их мы понуждаем в судебном порядке.

Работы на ул. Тургенева
Фото: Савелий Петрушев

В рамках объезда мэр вместе с профильным заместителем и представителем подрядчика проверил улицы Тургенева, Энтузиастов и Крячкова. Объекты находятся на разной степени готовности. На ул. Тургенева снимают асфальт, на ул. Энтузиастов его укладывают, а на ул. Крячкова работы закончены, инициирована стадия приёмки.

Дмитрий Махиня
Фото: Савелий Петрушев

— Там поступало большое количество жалоб. Везде высокий трафик, была тяжелая ситуация. Сейчас я вижу, везде работа идет, где-то укладка, где-то фрезерование, — отметил мэр. — Вся дорожная кампания сейчас — приоритет номер один. Мы со всеми подрядчиками знакомы, работаем не первый год, люди опытные. Они нас в предыдущие периоды не подводили, уверяют, что сил на заявленный объем работ хватит. В случае чего, у нас сроки контрактов короткие, мы подстраховались. Я думаю, срывов не будет, и мы всю запланированную программу этого года реализуем.

Укладка асфальта на ул. Энтузиастов
Фото: Савелий Петрушев

Следующий вопрос, стоящий перед администрацией, — согласование сроков ремонтных работ с ресурсоснабжающими организациями.

— В ближайшее время проведем с ними еще одно совещание по синхронизации. Их работы должны проходить перед нашими: закрытие раскопок, мы их асфальтируем, в идеале к этим участкам мы больше возвращаться не должны. В этом году мы их (ресурсников — прим. ред.) начали привлекать к административным штрафам, — отметил мэр.

Фото: Савелий Петрушев

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