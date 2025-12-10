В Томске законсервировали ценный деревянный дом

Аварийный деревянный дом на ул. Советской, 97, входящий в число ценных градоформирующих объектов, законсервировали в Томске.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, здание входит в состав предмета охраны исторического поселения. Здание признано аварийным и подлежит реконструкции.

Дом решили законсервировать, чтобы предотвратить возможные риски, связанные с его сохранением.

— Несмотря на отсутствие признаков постоянного проживания, дом нуждается в защите от несанкционированного проникновения посторонних лиц, — сказали в администрации Кировского района.

