В Томске законсервировали ценный деревянный дом

Город, Деревянная архитектура, Томские новости, интересные новости Томска градостроительная политика защита архитектура наследие В Томске законсервировали ценный деревянный дом

Аварийный деревянный дом на ул. Советской, 97, входящий в число ценных градоформирующих объектов, законсервировали в Томске.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, здание входит в состав предмета охраны исторического поселения. Здание признано аварийным и подлежит реконструкции.

Дом решили законсервировать, чтобы предотвратить возможные риски, связанные с его сохранением.

— Несмотря на отсутствие признаков постоянного проживания, дом нуждается в защите от несанкционированного проникновения посторонних лиц, — сказали в администрации Кировского района.

