В Томске законсервировали ценный деревянный дом
10 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
Аварийный деревянный дом на ул. Советской, 97, входящий в число ценных градоформирующих объектов, законсервировали в Томске.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, здание входит в состав предмета охраны исторического поселения. Здание признано аварийным и подлежит реконструкции.
Дом решили законсервировать, чтобы предотвратить возможные риски, связанные с его сохранением.
— Несмотря на отсутствие признаков постоянного проживания, дом нуждается в защите от несанкционированного проникновения посторонних лиц, — сказали в администрации Кировского района.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».