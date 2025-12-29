В новогодние праздники общественный транспорт Томска будет работать по измененному расписанию

29 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Общественный транспорт Томска с 1 по 11 января будет работать по специальному расписанию или графику выходного дня.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в первый день нового года трамваи и троллейбусы выйдут на линию в 8 утра. Со 2 по 11 января электротранспорт будет работать по графику выходного дня. В таком же режиме все каникулы будут работать маршрутки №36 и №37.

Первые два дня нового года маршрутки №13/14 будет ходить по специальному графику. Все остальные муниципальные маршруты 1 и 2 января будут ходить по индивидуальному графику.

С 3 января все автобусы будут работать по графику выходного дня.

Напомним, в новогоднюю ночь в Томске будет работать электротранспорт, а также маршрутные автобусы.

Иллюстрация: пресс-служба мэрии

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».