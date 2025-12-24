Скончалась известная томская художница Наталья Панычева

Скончалась томский художник-живописец, график, преподаватель рисунка и живописи Наталья Панычева, сообщает пресс-служба регионального Департамента по культуре и туризму.

— Её акварельные пейзажи, полные света и тончайших нюансов, воспевали неповторимую красоту сибирской природы, передавая глубокое и трепетное отношение к миру. Через свои работы, линии и цвета она раскрывала зрителю уникальное видение бытия, вдохновляя и удивляя мастерством, — говорится в сообщении.

Прощание состоится 26 декабря с 12:00 до 12:45 по адресу: ул. Высоцкого, 24, ритуальный зал.

Редакция «Томского Обзора» выражает соболезнования родным и близким Натальи Панычевой.

