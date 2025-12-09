18+
Томичей приглашают на уличную сказку «Департамент важных дел»

В следующую пятницу, 19 декабря, в Томске на площадке у Большого концертного зала Томской филармонии пройдет уличный спектакль «Департамент важных дел». В нем примут участие актеры томских и северских театров, а также учащиеся городских театральных студий, уточняют организаторы.

— Зимой Томск особенно сказочный: снежные шапки укутывают дома, окна светятся длинными вечерами, люди собираются в уютных комнатах. В этом холодном воздухе рождается новый уличный спектакль — поэтичный, дерзкий и нежный, как город, который не боится морозов — про заботу, тепло и маленькие чудеса, которые случаются, когда мы вместе, — отмечают организаторы.

Работа над постановкой в рамках семинара
Фото: предоставлено организаторами

Постановка станет результатом семинара «Культура уличного театра», который при поддержке регионального Департамента по культуре проводит уличный театр «Небесная карусель» из Санкт-Петербурга. Организаторы отмечают, что соавторами спектакля стали «музыка, снег и ветер». Гостям обещают погружение внутрь истории и атмосферу, которую «невозможно унять в четырёх стенах».

Фото: предоставлено организаторами

Посмотреть на уличный спектакль можно 19 декабря в амфитеатре БКЗ. Вход свободный.

Начало в 18.30.

0+

