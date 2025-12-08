Лаборатория предпринимательства. Как из чиновника стать кедровым магнатом

8 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Открытие собственного дела — смелый и рискованный шаг. Но иногда только он может вырвать человека из замкнутого круга бесперспективной рутины.

И сделать этот шаг проще вместе с Кадровым центром «Работа России» Томской области. Здесь специалисты готовы помочь начинающим предпринимателям как с теоретической, так и с практической точек зрения.

В нашем новом материале из серии «Лаборатория предпринимательства» рассказываем о «Кедровом магнате» Александре Лазареве, который запустил необычный бизнес — питомник для растений и занялся стрижкой деревьев.

Выгоревший чиновник

Предприниматель Александр Лазарев Фото: Савелий Петрушев

Александр приехал в Томск из Подмосковья, где работал в лесном хозяйстве. Через пару лет устроился чиновником в региональную администрацию и обзавелся необычным увлечением — новая знакомая научила его стричь деревья. Александр тренировался на городских деревьях и лесных растениях.

— Очень волнительный процесс. Чтобы понять, как откликнется дерево — это два-три сезона. Тогда ты начинаешь видеть, где какие ветки отрастают, где кустится. Потихоньку это хобби начало затягивать, — вспоминает Александр Лазарев.

Проработав чиновником около семи лет, наш герой пришел к выводу, что в жизни пора что-то менять. Не хватало развития и душевного спокойствия — Александр просто выгорел. И сменил кресло чиновника на автомобильное.

— Мне предлагали остаться, перейти в другой отдел. Но у меня было состояние — вот умираешь, — вспоминает Лазарев. — После ухода зиму я проработал в такси, просто для смены декораций, чтобы из себя вытравить прошлую работу.

— Я много где был, по работе очень много городов проехал. Но ни Дальний Восток, ни Урал, ни Юг, ни Кавказ не зацепили так, как Томск. В Кемерове и Новосибирске тоже не понравилось. Мы с женой могли отправиться в любую точку России, но какая-то есть у Томска сила, невозможно объяснить, — отмечает Александр Лазарев. — Здесь вообще другая атмосфера жизни. В Подмосковье мой день начинался в пять утра. Я в 6.20 садился в электричку для того, чтобы к 9 часам быть на работе. Это все бегом. Да, когда тебе 20, 25, думаешь, это офигенно, столько населения, деньжищ полным-полно. А потом ты понимаешь — а надолго ли тебя хватит в таком режиме? Понимаешь, что это все угнетает тебя. Ты в электричке только три часа из жизни вычеркиваешь каждый день. В Томске другая жизнь. Ты понимаешь, что в 18.30 ты можешь, например, на шашлычки выехать за Коммунальный мост. Ни один москвич не может похвастаться этим. Можно купить все, что угодно, но вы никогда не купите время. Мне и население здесь нравится. Томск — это несколько сильнейших вузов. Когда ты понимаешь, что даже дворники цитируют Аристотеля, чувствуешь, что Томск — это сильный город. Фото: Савелий Петрушев

Параллельно будущий предприниматель встал на учет в Кадровый центр. Здесь он узнал о возможности получения консультационной поддержки на открытие собственного дела.

— Я с этой мыслью ходил, крутил ее, но думал, что ничего не получится — бизнес-проект же надо писать, — говорит Александр.

В Кадровом центре «Работа России» Лазарев познакомился с консультантами, которые ведут проект «Лаборатория предпринимательства», впечатлился открывающимися перспективами и приложил все усилия, чтобы попасть на обучение в группу начинающих предпринимателей. Там как раз освободилось одно место, и Александру предложили стать одним из учеников курса «Бизнес-старт».

Фото: Савелий Петрушев

На занятиях начинающим предпринимателям организовывали встречи с коучами и тренерами, рассказывали, как составлять бизнес-план.

— На одном из мероприятий кадрового центра я познакомился с экспертом по личностному росту и предпринимателем, который помогает набраться смелости и заявить о себе, увидеть плюсы и минусы. Оказалось, что плюсы можно превратить в живые реальные деньги. Я прикинул свои сильные стороны: я хорошо разбираюсь в законодательстве, в деревьях. Но одно дело стрижка, а параллельно ничего не мешает запустить и другой проект — создать питомник. Так я могу все свои знания и умения направить на любимое дело, работая в сфере озеленения и экологии. Плюс есть растения — продукт, который можно потрогать, — объясняет Лазарев.

Александр отмечает, что работа над бизнес-планом помогает во многом: оценить будущий рынок, изучить конкурентов и продукты, которые они предлагают, а вместе с тем определить свои сильные стороны и сделать упор на них.

— Всегда есть момент страха, что не получится. Но когда приходят ребята, которые уже прошли этот путь, или действующие предприниматели, которые тоже когда-то боялись, они тебя поддерживают. И ты понимаешь, что можешь всё!

«Кедровый магнат»

— В Кадровом центре для людей, которых что-то не устраивает в жизни, есть уникальная возможность. Можно встать на учет, а еще есть много бесплатных занятий, которые могут помочь что-то раскрыть в себе. Мы просто иногда не знаем, что можем, и какую поддержку мы можем получить, — отмечает Александр Лазарев. — Помощь, которую, например, я получил, она небольшая, но она дает старт и возможности. В моем конкретном случае мы видим, во что это преобразовывается. Фото: Савелий Петрушев

В итоге, успешно пройдя обучение, Александр защитил свой проект «Создание питомника растений» в мае этого года. Получив субсидию в 100 тыс. рублей на развитие бизнеса, он закупил большую партию сеянцев сибирского кедра. Сегодня они потихоньку подрастают и ждут весны, часть кедровых малышей уже отправилась к новым владельцам.

— Мой бизнес-проект предполагал запуск сразу двух направлений: создания питомника и предоставления услуг по стрижке деревьев. Эти вещи взаимосвязаны: растения можно формировать в своем питомнике, спрос на это будет. Он нужен мне, как площадка, где можно провести подготовительные работы с саженцами, — отметил Александр Лазарев. — Мое конкурентное преимущество заключается в том, что я могу саженцы доставлять по Томску и Томскому району в любое время, в любом количестве. Другие питомники этого не делают.

Начинающий предприниматель уже успел поучаствовать в благотворительный акциях. 300 «воспитанников» из его питомника отправились в Ноябрьск, где местная школа провела акцию по их посадке. Еще часть кедрят уже раскупили.

— Я считаю, что кедр — это визитная карточка Томска и Сибири. Конечно, его можно вырастить везде. Но все-таки «Сибирь — Томск — кедр» — это неразрывные понятия. Напоминает о таёжности, орешках, кедровой смоле. Томск - столица кедра, — отмечает Александр Лазарев. Фото: Савелий Петрушев

— У меня уже есть клиенты не только в Томске — отправлял саженцы в Рязань, Москву, Ноябрьск. Проект мой работает, есть куда двигаться — естественно, с оптимизмом, потому что без него лучше не браться ни за какое дело. Конечно, пока я больших деньжищ не заработал, но все выглядит очень обнадеживающим. Рынок можно оценивать — Томск, Кемерово, Иркутск — это только те города, куда мы можем наши саженцы быстро отправить — это сотни миллионов рублей, — отмечает Александр Лазарев.

В ближайших планах у предпринимателя поиск клиентов и собственное позиционирование. Сейчас он продает свою продукцию и услуги через онлайн-платформы. Чтобы расширить предложение, Александр планирует пройти курсы ландшафтного дизайна. А еще, если получится, поучаствовать в конкурсах на дополнительные субсидии, чтобы приобрести гектар или два земли для своего питомника.

Фото: Савелий Петрушев

— Все трудности у нас в голове. Я вот смотрю на своих детей — они приходят вечером, не знают, как решить какую-то задачу, а утром просыпаются и говорят, что знают, как с ней справиться. То же самое и здесь. Да, есть риск — это деньги, в первую очередь. Неправильно что-то сделал и растение погибло. Но риск есть в любом деле, и все можно поправить, — отмечает Александр Лазарев. — Мне нравится, что ты постоянно в движении, думаешь. А еще ты свободен, сам распоряжаешься заработанными деньгами, не ждешь конца месяца, когда придет зарплата.

— Проект «Лаборатория предпринимательства» создан для всех тех, кто мечтает открыть собственное дело, но не знает, с чего начать. Участников знакомят с основами ведения бизнеса, помогают разработать бизнес-план и предоставляют финансовую поддержку. Только в этом году около 150 жителей Томской области получили возможность реализовать свои идеи. После открытия бизнеса мы не бросаем своих выпускников и регулярно проводим мастер-классы и семинары, которые помогают предпринимателям развиваться и преодолевать возникающие трудности, — отметила руководитель томского Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».