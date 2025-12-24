18+
Росатом запустил экотехнопарк в Томской области для обращения с промышленными отходами

АО «Росатом Экологический интегратор» (ранее — «Русатом Гринвей», структура «Росатома») ввело в опытно-промышленную эксплуатацию экотехнопарк «Западная Сибирь» в городе Северске Томской области для переработки отходов I–II классов опасности.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" с ссылкой на данные госкорпорации, экотехнопарк в Томской области стал третьим в стране. Ранее аналогичные объекты были запущены в Саратовской («Горный») и в Курганской («Щучье») областях.

«Производственно-технические комплексы „Росатома“ оснащены многоступенчатыми системами безопасности и мониторинга воздуха рабочей зоны, производственной площадки и окружающей среды. На объектах предусмотрены замкнутые системы оборотного водоснабжения и водоотведения, что полностью исключит возможность сброса загрязняющих веществ в окружающую среду», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, физико-химическими методами в «Западной Сибири» будет обрабатываться 24,8 тыс. тонн отходов в год, термическими — 25,2 тыс. тонн, тепловая энергия от сжигания мусора будет рекуперироваться в пар и электроэнергию. Предполагается также установка системы газоочистки для защиты воздуха от выбросов, лаборатории для контроля за обезвреживанием отходов и пр.

«Росатом Экологический интегратор» является отраслевым интегратором направления по обращению с отходами производства и потребления в контуре управления госкорпорации «Росатом».

