Квота есть? Как работает рынок труда для людей с инвалидностью

9 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Почему не работает квотирование мест для людей с ограниченными возможностями здоровья? На какие меры поддержки при поиске вакансий и открытии собственного дела могут рассчитывать такие соискатели?

В преддверии декабрьской Декады инвалидов в Томске прошел круглый стол, посвященный актуальной ситуации с трудоустройством людей с ограниченными возможностями здоровья. Рассказываем об основных вопросах, обсуждавшихся на этой встрече.

Больше работающих инвалидов

Сегодня в Томской области живут 22,4 тыс. человек трудоспособного возраста с инвалидностью. При этом работают из них около 6 тыс. — примерно 27%. По словам главы регионального Департамента труда и занятости населения Анны Гомозовой, эти показатели стабильно растут, хотя цифра в целом не так велика, как бы хотелось.

— Только в этом году к нам обратились 570 инвалидов. Безусловно, процент трудоустройства этой категории граждан вырос за пять лет почти на 20%. Но большое количество людей, которые к нам обращаются, не имеют профессионального образования, у них отсутствует опыт работы, что затрудняет процесс трудоустройства, — отметила Анна Гомозова.

Она также рассказала, что в регионе действует целый ряд мер поддержки — как федеральных в рамках нацпроекта «Кадры», так и региональных.

— За каждым человеком [с ограниченными возможностями] к работодателю идет финансовая поддержка. Мы со своей стороны в регионе поддерживаем граждан с инвалидностью: выплачиваем часть заработной платы, финансируем систему наставничества, если такого человека трудоустраивают, оборудуем рабочее место: на эти цели выделяется до 100 тыс. рублей из регионального и до 200 тыс. рублей из федерального бюджетов. Если такой сотрудник приходит в организацию, мы готовы помочь подобрать оборудование для него и помочь с обустройством, — отметила Анна Гомозова.

«Пустые» квоты и работа из дома

Одной из ключевых проблем, связанных с трудоустройством инвалидов, Анна Гомозова называет спорный подход некоторых работодателей к исполнению закона о квотировании рабочих мест. По закону организации, чья штатная численность составляет более 35 человек, должны выделять квоты на работника с ОВЗ. Но некоторые работодатели делают так, чтобы вакансию было практически невозможно закрыть.

— К примеру, это вакансии, которые требуют большого опыта работы. Буквально два года назад таких в числе квотируемых было порядка 60%. Но мы ведем большую информационную работу с работодателями, объясняем, что необходимо квотировать исходя из того, кто стоит у нас на учете. Мы транслируем работодателям тот портрет соискателя, который у нас есть. Показываем, что у них нет специального или высшего образования, опыта и говорим, что квотировать рабочие места и предъявлять требования к людям нужно исходя из этих показателей, — объяснила Анна Гомозова. — Сейчас, проводя анализ банка вакансий, мы видим, что их качество значительно поменялось.

Глава департамента также уточнила, что в случае, если работодатели не могут создать рабочие места для людей с ОВЗ — как правило, речь идет о крупных организациях с вредным производством или практикующих работу вахтовым методом — то они могут «передавать» квотируемые рабочие места в специальные общественные организации.

Представители "Союза родителе детей-инвалидов" на одном из мероприятий кадрового центра "Работа России"

— У нас активно в этом участвует отделение Всероссийского общества слепых, Всероссийское общество инвалидов, «Ресурс плюс», «Союз родителей детей-инвалидов», Центр поддержки людей с нарушением слуха «Созвучие», клуб молодых инвалидов «Ровесники». Это те организации, которые сегодня квотируют рабочие места и создают условия для интеграции, социализации тех людей, нуждающихся в более пристальном внимание в процессе трудоустройства и адаптации, — подчеркнула Анна Гомозова. — У нас большое количество людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ментальными расстройствами. Для них нужны не просто рабочие места, но всеобъемлющие условия, чтобы человек мог адаптироваться и работать. Мы позволяем человеку не остаться один на один со своими сложностями.

Анна Гомозова также отметила, что специалисты фиксируют в регионе запрос на надомную занятость. Ее формирование также является одним из приоритетов профильного регионального департамента.

— Когда человеку сложно ехать на работу, каждый день преодолевать препятствия, работа на дому является одним из выходов для многих соискателей. Наша задача увеличивать долю таких вакансий, — подчеркнула Анна Гомозова.

Комплексное сопровождение

Директор томского кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева рассказала, что сегодня люди с ограниченными возможностями имеют возможность получить комплексное сопровождение специалистов в поисках занятости.

— Оно включает и снятие запроса, и помощь в поиске рабочего места, работодателя с учетом физических ограничений здоровья, предпочтениями по графику, расположению рабочего места. Это длительная индивидуальная работа, — подчеркнула Людмила Дмитриева. — Но наше сопровождение не заканчивается на трудоустройстве, а продолжается на этапе адаптации, где очень часто возникают сложности. Когда человек трудоустраивается в новый коллектив, происходит общение с работодателями, те не всегда готовы ко встрече с данной категорией людей. Поэтому мы приходим на помощь. Очень часто снимаем вопросы, которые в конечном итоге могли бы привести к увольнению, но мы поддерживаем и работодателя и соискателя и в дальнейшем до момента, пока не будем уверены, что работник закрепился на рабочем месте.

Специалисты кадрового центра не только подыскивают работу, но и предоставляют персональные карьерные консультации, психологическую помощь, оказывают помощь в открытии собственного дела и прохождении бесплатного профессионального обучения.

Кроме того, только в 2025 году в Томской области действовали более 60 образовательных программ, многие из которых подходили для людей с ОВЗ. Среди них — обучение на охранников разных разрядов, поваров, кондитеров, воспитателей, аналитиков данных, техников-метрологов и других профессионалов.

— Для нас крайне важно донести до каждого человека с инвалидностью, что он может быть востребованным специалистом. Проводимые мероприятия помогут участникам найти подходящую работу и позволят работодателям по-новому взглянуть на потенциал таких сотрудников. Создание инклюзивной среды на рынке труда — общая задача, которая требует внимания и усилий, — отметила Анна Гомозова.

