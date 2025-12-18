18+
Грузовик провалился под лед в Томской области

Грузовик провалился под лед в Томской области

Сегодня днем, 18 декабря, в Томске водитель грузового автомобиля проигнорировал требования запрещающих знаков, из-за чего транспортное средство провалилось под лед, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.40 на 35 километре трассы Подгорное — Игнашкино. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «МАН», при подъезде к реке Чая, проигнорировал требование запрещающего дорожного знака «Движение запрещено» и информационных щитов. Он выехал на ещё неоткрытую ледовую переправу. Во время движения через реку, неокрепший слой льда раскололся под многотонным транспортным средством и оно провалилось в воду.

В результате происшествия водитель не пострадал. На месте произошедшего работают специализированные службы. Решается вопрос по извлечению грузовика из воды.

Томские новости

