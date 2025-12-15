Как строили до революции? Рассказываем на примере «дома за рубль» в переулке Соляном

15 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сергей Ющубе уже много лет заведует кафедрой оснований, фундаментов и испытания сооружений в ТГАСУ. Поэтому при разборе «дома за рубль» в переулке Соляном 2, инвестором которого он недавно стал, его интересовала не только история строительства здания, но и используемые при этом конструкторские решения и технологии.

Рассказываем, что ему и команде архитекторов из компании ООО «Архифотометр» Игорю Рубанову и Елене Ситниковой удалось обнаружить.

Деревянный «дом за рубль» в переулке Соляном, 2 восстанавливает завкафедрой оснований, фундаментов и испытания сооружений ТГАСУ Сергей Ющубе. С конца лета 2025 года успели разобрать крышу и второй этаж, снять двери и полы, провести к дому необходимые коммуникации. Закончить реставрацию инвестор планирует к 2030 году. Фото: Савелий Петрушев

Одна из особенностей «дома за рубль» в переулке Соляном 2 в Томске — непривычная для нас вентиляционная система, которая в начале ХХ была традиционной. Как отмечают архитекторы, она располагалась в межэтажном перекрытии, с системой каналов и круглыми продухами. До ремонта все они были забиты: никто их правильно не эксплуатировал, не открывал на лето и не закрывал на зиму отверстия.

— В этих вентканалах были сделаны направляющие дощечки, чтобы, когда воздух туда попадал, он проникал во все углы перекрытий. Тогда там все проветривалось и мыши не заводились, — поясняет архитектор Елена Ситникова, доцент кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ. — Сейчас вряд ли кто-то способен эту систему воспроизвести, а также в дальнейшем ее правильно эксплуатировать, потому что ранее она была связана с печным отоплением. У нас в проекте не предусмотрено восстановление печей, поэтому вентиляция будет осуществляться современным способом. Фото: Савелий Петрушев

Часть современной вентиляционной системы, которую, вероятно, сделали сами жильцы дома. Фото: Савелий Петрушев

Не менее интересной для архитекторов и конструкторов стала технология обналички оконных косяков:

— Косяк — это вертикальная часть стены, в которую вставляется окно, его еще называют окосячная коробка, или колода. Она находится внутри дома, — объясняет инвестор «дома за рубль» Сергей Ющубе. — Я всегда полагал, что на окнах, где устраивается обналичка, стык штукатурки с деревянным косяком скрывается. А здесь почти все косяки сделаны сразу с обналичкой. То есть ее лицевая часть сразу едина с колодой! Я ранее подобных решений не встречал. При этом из того же комплекта, но из верхней части, они уже прибиты. Понимаете, насколько сложно потом все это подогнать?! Хотя мастера почему-то шли на такие вещи.

Окосячная коробка, или косяк, сделана сразу с обналичкой. Фото: Савелий Петрушев

Окна на доме, отмечает инвестор, расположены вразнобой, несимметрично. В отличие от многих томских зданий они не особо выделены резьбой — мастера использовали профилирующие выступы и простые узоры. По мнению Сергея Ющубе, на первый план должна была выйти строгость линий.

Оконный проем первого этажа. По словам Сергея Ющубе, из 25 окон дома удастся восстановить около половины. Фото: Савелий Петрушев

Также неплохо сохранились половые доски. И они тоже представляют образец дореволюционных технологических решений:

— Все половые рейки скреплялись с помощью . Это доски, которые не утащили со второго и первого этажей, — показывает Сергей Васильевич. — Они подгонялись так, чтобы не было щелей, а дальше, чтобы работали совместно, эти вручную вдалбливали. Так доски крепко держались, потому что дощечка была к дощечке. Конечно, такой пол не скрипел. И если нам удастся где-то повторить эту технологию, мы сделаем это.

Инвестор добавляет, что подобным образом с помощью шкантов скреплялись и брёвна. Так они не могли двигаться относительно друг друга: «Современные строители насквозь просверливают и вставляют круглый или квадратный шкант. А тут выдалбливали вручную гнезда — нижнее и верхнее, — показывает Ющубе. — Чтобы брёвна идеально легли, не сдвинулись, нужно было точно поставить нагель. Этим и ценна работа старых мастеров: бревну лет сто точно, а оно держится хорошо». Фото: Савелий Петрушев

Один из авторов проекта реставрации Елена Ситникова рассказывает, что, помимо архитектурных элементов, в доме будет восстановлена историческая планировка помещений. Конечно, с учетом современных требований к эксплуатации и комфортному проживанию — в частности, в доме появятся раздельные санузлы и ванные комнаты. По ее словам, в будущем главное здание будет использоваться как апартаменты для сдачи в аренду на длительный срок, а утраченный флигель планируют восстановить и разместить там мастерскую:

— В 30-е годы ХX века дом был национализирован и заселен поквартирно. Изначально их было три, ближе к 1980-1990-м квартир стало больше, были достроены печи, дополнительные санузлы без вентиляции — все это портило деревянные стены. Теперь на нижнем этаже будет одна квартира с отдельным входом, кухней, двумя комнатами, санузлом и кладовой, — показывает Елена Владимировна. — На втором этаже еще две квартиры с отдельными террасами из кухни, где можно будет отдохнуть, попить чай и т.п.

Фото: Савелий Петрушев

Также в проект вошли предложения по благоустройству прилегающей территории. По словам Ситниковой, там появится парковка, беседка с видом на Воскресенскую церковь и хозяйственные навесы, что позволит создать цельный историко-архитектурный ансамбль.

— Цветовое решение мы предложили такое: серо-зеленый фон обшитых стен со светлым декором и традиционной зеленой крышей — цвета ярь-медянка, характерного для исторической застройки. Он дополнит панораму зеленого склона, — отмечает Елена Ситникова.

Проектные решения по восстановлению «дома за рубль» Фото: Савелий Петрушев

При таком цветовом решении деревянный дом за рубль будет сочетаться с соседним зданием — знаменитым домом с фонарем на Кузнечном взвозе 6. В 2025 году тот был частично отремонтирован за счет городского бюджета. Подробнее о его истории мы расскажем в нашем следующем материале.

Фото: Савелий Петрушев

Эта парочка на Воскресенской горе служит примером того, как в Томске осваивалась холмистая местность Кузнечного взвоза и какие технологические решения для этого применялись. Несмотря на то, что восстанавливаемый «дом за рубль» — это рядовое дореволюционное здание, не выделяющееся — в отличие от многих других томских памятников — обильным декором, оно представляет интерес для исследователей как объект, построенный в определенной домостроительной культуре.

Именно поэтому к работе над изучением этого здания привлекают и студентов-архитекторов, обучающихся по направлению реставрация и реконструкция архитектурного наследия. Специально для них преподаватели ТГАСУ, участвующие в проекте, проводят практические занятие с выездом на объект реставрации.

Как выглядел дом в пер. Соляном, 2 до разбора во время одного из практических занятий со студентами ТГАСУ. Лето, 2025 г. Фото: предоставлено Никитой Кирсановым

Жизнь заставила этот дом приспосабливаться, — говорит Сергей Ющубе. — И сегодня важно подчеркнуть: когда мы говорим о капитальном ремонте и о том, нужно ли восстанавливать так, как было, я считаю — в первую очередь надо сохранить объемно-планировочное решение. И по максимуму обеспечить пространственно-конструктивную жесткость здания, чтобы оно нормально эксплуатировалось. Это для меня главная задача.

Охраняет территорию бывалый пёс, который приходил сюда еще до расселения дома, а еще — иногда на деревьях можно увидеть белок. Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

Подробнее об истории здания и других конструктивных решениях в наших предыдущих материалах.

Текст: Алена Попова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».