Как строили до революции? Рассказываем на примере «дома за рубль» в переулке Соляном
Сергей Ющубе уже много лет заведует кафедрой оснований, фундаментов и испытания сооружений в ТГАСУ. Поэтому при разборе «дома за рубль» в переулке Соляном 2, инвестором которого он недавно стал, его интересовала не только история строительства здания, но и используемые при этом конструкторские решения и технологии.
Рассказываем, что ему и команде архитекторов из компании ООО «Архифотометр» Игорю Рубанову и Елене Ситниковой удалось обнаружить.
Одна из особенностей «дома за рубль» в переулке Соляном 2 в Томске — непривычная для нас вентиляционная система, которая в начале ХХ была традиционной. Как отмечают архитекторы, она располагалась в межэтажном перекрытии, с системой каналов и круглыми продухами. До ремонта все они были забиты: никто их правильно не эксплуатировал, не открывал на лето и не закрывал на зиму отверстия.
Не менее интересной для архитекторов и конструкторов стала технология обналички оконных косяков:
— Косяк — это вертикальная часть стены, в которую вставляется окно, его еще называют окосячная коробка, или колода. Она находится внутри дома, — объясняет инвестор «дома за рубль» Сергей Ющубе. — Я всегда полагал, что на окнах, где устраивается обналичка, стык штукатурки с деревянным косяком скрывается. А здесь почти все косяки сделаны сразу с обналичкой. То есть ее лицевая часть сразу едина с колодой! Я ранее подобных решений не встречал. При этом из того же комплекта, но из верхней части, они уже прибиты. Понимаете, насколько сложно потом все это подогнать?! Хотя мастера почему-то шли на такие вещи.
Окна на доме, отмечает инвестор, расположены вразнобой, несимметрично. В отличие от многих томских зданий они не особо выделены резьбой — мастера использовали профилирующие выступы и простые узоры. По мнению Сергея Ющубе, на первый план должна была выйти строгость линий.
Также неплохо сохранились половые доски. И они тоже представляют образец дореволюционных технологических решений:
— Все половые рейки скреплялись с помощью шкантов. Это доски, которые не утащили со второго и первого этажей, — показывает Сергей Васильевич. — Они подгонялись так, чтобы не было щелей, а дальше, чтобы работали совместно, эти нагеля вручную вдалбливали. Так доски крепко держались, потому что дощечка была к дощечке. Конечно, такой пол не скрипел. И если нам удастся где-то повторить эту технологию, мы сделаем это.
Один из авторов проекта реставрации Елена Ситникова рассказывает, что, помимо архитектурных элементов, в доме будет восстановлена историческая планировка помещений. Конечно, с учетом современных требований к эксплуатации и комфортному проживанию — в частности, в доме появятся раздельные санузлы и ванные комнаты. По ее словам, в будущем главное здание будет использоваться как апартаменты для сдачи в аренду на длительный срок, а утраченный флигель планируют восстановить и разместить там мастерскую:
— В 30-е годы ХX века дом был национализирован и заселен поквартирно. Изначально их было три, ближе к 1980-1990-м квартир стало больше, были достроены печи, дополнительные санузлы без вентиляции — все это портило деревянные стены. Теперь на нижнем этаже будет одна квартира с отдельным входом, кухней, двумя комнатами, санузлом и кладовой, — показывает Елена Владимировна. — На втором этаже еще две квартиры с отдельными террасами из кухни, где можно будет отдохнуть, попить чай и т.п.
Также в проект вошли предложения по благоустройству прилегающей территории. По словам Ситниковой, там появится парковка, беседка с видом на Воскресенскую церковь и хозяйственные навесы, что позволит создать цельный историко-архитектурный ансамбль.
— Цветовое решение мы предложили такое: серо-зеленый фон обшитых стен со светлым декором и традиционной зеленой крышей — цвета ярь-медянка, характерного для исторической застройки. Он дополнит панораму зеленого склона, — отмечает Елена Ситникова.
При таком цветовом решении деревянный дом за рубль будет сочетаться с соседним зданием — знаменитым домом с фонарем на Кузнечном взвозе 6. В 2025 году тот был частично отремонтирован за счет городского бюджета. Подробнее о его истории мы расскажем в нашем следующем материале.
Эта парочка на Воскресенской горе служит примером того, как в Томске осваивалась холмистая местность Кузнечного взвоза и какие технологические решения для этого применялись. Несмотря на то, что восстанавливаемый «дом за рубль» — это рядовое дореволюционное здание, не выделяющееся — в отличие от многих других томских памятников — обильным декором, оно представляет интерес для исследователей как объект, построенный в определенной домостроительной культуре.
Именно поэтому к работе над изучением этого здания привлекают и студентов-архитекторов, обучающихся по направлению реставрация и реконструкция архитектурного наследия. Специально для них преподаватели ТГАСУ, участвующие в проекте, проводят практические занятие с выездом на объект реставрации.
Жизнь заставила этот дом приспосабливаться, — говорит Сергей Ющубе. — И сегодня важно подчеркнуть: когда мы говорим о капитальном ремонте и о том, нужно ли восстанавливать так, как было, я считаю — в первую очередь надо сохранить объемно-планировочное решение. И по максимуму обеспечить пространственно-конструктивную жесткость здания, чтобы оно нормально эксплуатировалось. Это для меня главная задача.
Текст: Алена Попова
