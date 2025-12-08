Усадьба на горе. Как в Томске спасают «дом за рубль» в переулке Соляном

Летом 2025 года в Томске начались работы по восстановлению «дома за рубль» в переулке Соляном 2. За реставрацию столетнего деревянного здания взялся заведующий кафедрой оснований, фундаментов и испытания сооружений ТГАСУ Сергей Ющубе.

Оно долго пустовало и сильно обветшало, но инвестор рассчитывает максимально сохранить подлинные элементы — не только декор, но и конструктив. Для этого дом начали разбирать, откладывая детали для дальнейшего использования. За несколько месяцев демонтировали крышу и второй этаж, сняли двери и полы, провели к дому необходимые коммуникации.

Подробнее об особенностях дореволюционного строительства, найденных документах прошлого и о том, с какими открытиями столкнулся инвестор — в нашем материале.

Усадьба Капустина

В таком состоянии «дом за рубль» в пер. Соляном 2 ушел на зимовку. Фото: Савелий Петрушев

Впервые здание в переулке Соляном 2 было выставлено на торги по муниципальной программе «Дом за рубль» в 2024 году. И объекту, в отличие от многих других, повезло — сразу же нашелся инвестор. Им стал заведующий кафедрой оснований, фундаментов и испытания сооружений ТГАСУ, кандидат технических наук, доцент Сергей Ющубе. Ранее томич не задумывался об участии в городской программе восстановления.

— Я взял этот дом только потому, что он расположен по соседству со мной, — рассказывает Сергей Ющубе. — Я видел печальные минуты его жизни, когда дом расселили и он превратился в пристанище бомжей, здесь даже наркотики закладывали. Я обратился в мэрию и сказал: «Продайте мне этот участок», — мне ответили «нет, будут торги и вы можете принять участие». Таким образом я и стал участником программы «Дом за рубль».

Инвестор «дома за рубль», заведующий кафедрой оснований, фундаментов и испытания сооружений ТГАСУ, кандидат технических наук, доцент Сергей Ющубе. Фото: Савелий Петрушев

Несмотря на полуразрушенное состояние, ветхую крышу и сгнившие от дождя и снега брёвна, эта постройка — отличная находка для исследователей архитектуры. Обнаружилось, что дом являлся главным зданием усадьбы купца Капустина, владевшего участком в 1908–1915 гг. Примерный год постройки всех объектов на этом участке — конец XIX — начало ХХ вв.:

— Когда начали разрабатывать проект реставрации совместно с архитекторами, оказалось, что тут был не один дом. Здание №2 — дом за рубль, а следующее, №4 — летний флигель, сегодня он утрачен, сгорел больше 10 лет назад, — показывает Сергей Васильевич бывшее расположение дома №4.

Исторические фотографии деревянного здания в пер. Соляном 2 и его планировка, где в том числе на иллюстрации №3 виден утраченный летний флигель. Из проекта реставрации «дома за рубль». Фото: Савелий Петрушев

Одноэтажный флигель ранее располагался на месте, где сейчас лежат бревна от главного дома. В планах инвестора восстановление обоих зданий: сначала «дома за рубль», а затем в рамках благоустройства территории — деревянного флигеля. Фото: Савелий Петрушев

На сегодняшний день работы в переулке Соляном идут по плану. Еще зимой 2025 года инвестор приступил к подготовительному этапу — из-за угрозы разрушения чердачных перекрытий необходимо было быстро снять карнизы и часть наличников. Летом Сергей Васильевич начал разбор крыши и второго этажа. Сейчас эти работы полностью завершены. На очереди — разбор первого этажа. Но из-за наступающих холодов его, скорее всего, придется перенести на 2026 год.

— Разборку бревен, может быть, и удастся вести зимой. Но наличники зимой я не смог снять — дом был замочен, и они примерзли. Любое движение их просто разрушало, — говорит инвестор.

То, что осталось от первого этажа. Фото: Савелий Петрушев

...А на втором — только печка и пол. Фото: Савелий Петрушев

Поэтом в холода Сергей Васильевич переключится на реставрацию уже снятых наличников и дверей. А уже весной — укреплением фундамента дома, планировочными и земляными работами.

— Дом состоит из нескольких разных частей: в одной части есть кирпичный фундамент, в другой — нет. Поэтому мы разработали , которые соберут разные фундаменты в единое целое. Для этого сначала надо будет все расчистить, сделать усиление, а дальше цоколь будем облицовывать сохранившимся старым кирпичом, — объясняет Сергей Васильевич.

Фундамент разобранного второго этажа, который, как будто стоит на склоне. Фото: Савелий Петрушев

Летом 2026 года начнут собирать сруб. Сети к зданию уже подведены — и вода, и электроэнергия. Канализационный колодец тоже готов.

— Тепло здесь централизованное не предполагается — будет собственный котел. Сейчас все технические условия есть, они оплачены, этот вопрос, я считаю, решен.

Загадки строительства

Переулок Соляной располагается на возвышенности. С одной стороны он выходит на Кузнечный взвоз, с другой — на площадь Соляную. Отсюда открывается невероятный вид на Томск, совсем рядом возвышается Воскресенская церковь, а по соседству находится знаменитый дом с фонарем, о котором мы расскажем подробнее в следующих материалах. Фото: Савелий Петрушев

Чтобы подготовить проект реставрации здания, Сергей Ющубе обратился к коллегам в компанию «Архифотометр». Её архитекторы Игорь Рубанов и Елена Ситникова под руководством Марии Рубановой взялись за работу в конце 2024 года. Начали они с изучения исторических карт Томска и особенностей территории Кузнечного взвоза, где расположен дом. В ходе исследования выяснились новые любопытные детали.

Архитектор Елена Ситникова, доцент кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ, рассказывает: строительство в этой части города происходило постепенно и осложнялось особенностями рельефа. Этот участок начали заселять еще в XVIII веке — тогда там стали появляться первые кузнецы для обслуживания обозов и экипажей, следующих по Сибирскому тракту. Именно они и дали название этому месту — Кузнечный ров, впоследствии взвоз. Фото: Савелий Петрушев

Постепенно склон обживали, строили деревянные и каменные здания. Первые фрагменты регулярной планировочной структуры можно увидеть на карте, составленной в 1818 году инженером Гавриилом Батеньковым. Тогда Иркутский тракт проходил через современную улицу Пушкина. Территория начала активно развиваться и в конце XIX века в Томске появилось два Кузнечных взвоза: первый там же, где и в настоящее время, а второй — через современный переулок Соляной с выходом на Кузнечный взвоз №1.

Заселение современных улиц — Кузнечного взвоза и переулка Соляного — и их изменения. Из проекта реставрации «дома за рубль». Фото: Савелий Петрушев

— Особенность застройки в этой части города — в использовании своеобразных завершений в виде балконов и мезонинов. Дома находились на возвышенности, из них открывались красивые виды на город и храмы, — объясняет Елена Ситникова. — Однако при реконструкции Кузнечного взвоза многие постройки были утрачены, из исторических зданий сохранился дом с фонарем на Кузнечном взвозе 6. Когда в Томске решили пустить троллейбус, его и вовсе спрямили — от второго Кузнечного взвоза осталась только часть, это сейчас переулок Соляной. Там сохранился лишь исследуемый объект, дом №2.

Примеры деревянных домов в Томске с балконами и мезонинами на территории современных Кузнечного взвоза и переулка Соляного. Из проекта реставрации «дома за рубль». Фото: Савелий Петрушев

Ситникова подчеркивает: здание находится в овраге, практически на краю старого центра города. Из-за этого оно имеет необычную форму, которая будет воссоздана в полной мере. Одна половина здания — двухэтажная, вторая имеет только один этаж, верхний — он и стоит на склоне. Дополнять внешний вид восстановленного дома будут балкон с видом на Воскресенскую церковь и две террасы на заднем дворе:

Проектное предложение архитекторов по восстановлению усадьбы. Слева — внешний вид фасада с разных ракурсов, справа вверху — историческая планировка. Из проекта реставрации «дома за рубль». Фото: Савелий Петрушев

— Раньше в деревянной застройке Томска очень распространенным было строительство террас и веранд. До настоящего времени их практически не осталось, потому что такая конструкция требует постоянного ухода, а если о ней не заботиться, она ломается, — говорит Елена Владимировна. — По архивным материалам мы установили, что какое-то время у здания в переулке Соляном была своя терраса. О ее наличии говорят следы на стене, которую мы обследовали — там остались рубки. Эта терраса располагалась под общей крышей, поэтому мы внесли предложение её восстановить. Она будет иметь два входа из двух квартир на втором этаже. Также предусмотрен выход на балкон. То, как он выглядел раньше, мы можем увидеть на исторической фотографии.

Исследование планировочной структуры и то, как дом будет встроен в городскую среду. Балкон с видом на Воскресенскую церковь располагался между третьим и четвертым окном и будет восстановлен на том же месте. Также справа вверху можно увидеть фотографии дома до разбора. Из проекта реставрации «дома за рубль». Фото: Савелий Петрушев

Более детально изучить особенности здания в переулке Соляном удалось во время его демонтажа. Обнаружилось, что дом не сразу был построен в том объеме, который дошел до нашего времени. Сергей Васильевич объясняет: здание делали в несколько этапов — сначала появился первый этаж, выходящий окнами на современный Кузнечный взвоз. Он был «врезан» в склон углом. Опорой и ограждением служила сохранившаяся стена.

По мнению Сергея Васильевича, именно эта часть здания, выходящая окнами на Кузнечный взвод, была построена раньше всех. Это подтверждают технологические особенности — дальняя стена дома как будто врезана в склон. Соседняя часть начинается сразу со второго этаже (первого у этой половины здания нет). Фото: Савелий Петрушев

— Первое подтверждение я нашёл, когда разбирал крышу. Она была перекрыта таким образом, что под стропильными балками имелись карнизные выпуски с обеих сторон. То есть, крыша была маленькая, единая. Одна из подпорных стенок — , то есть тут были вертикальные несущие стойки, на них опирались балки, которые были перпендикулярны склону и обеспечивали устойчивость стенок. Скорее всего, помещение даже не было жилым. Так как тут проходил Иркутский тракт, строение могло быть конечным пунктом перед тем, как въехать в город или выехать из него, — говорит Ющубе.

Коридор, соединяющий первую и вторую части первого этажа. Фото: Савелий Петрушев

Позднее, по словам инвестора, была пристроена вторая половина первого этажа. Это подтверждают и конструктивные решения, которые удалось увидеть после разборки здания. Один из венцов не был врезан в общую систему — строители просто подоткнули новые брёвна к задней стене.

Вторая часть первого этажа Фото: Савелий Петрушев

По техническим документам примерный год постройки здания — 1902-й. Однако подтвердить эту дату архитекторам пока не удалось: не помогли ни архивные материалы, ни изучение конструкторских решений. Единственное, что Сергей Васильевич может сказать однозначно — это то, что дом строился не очень быстро и сдали его с черновой отделкой:

— Прежде чем начисто штукатурить, сруб должен был какое-то время постоять. Но видимо, печки уже были сложены и люди в нем жили. Под штукатуркой, которую мы сняли, потолок был побелен. То есть, настилы уложили, побелили, и только потом появилась штукатурка.

Внутренняя, стёсаная сторона бревен также была оклеена обоями еще до оштукатуривания, что подтверждает версию о постепенном благоустройстве дома. Фото: Савелий Петрушев

На брёвнах остались фрагменты старых обоев. Сергей Ющубе помнит, что подобный рисунок он встречал в советское время, в магазинах «Товары для дома». Фото: Савелий Петрушев

Согласно предположениям Сергея Васильевича, закончить работы полностью могли в 1909 году — именно эта дата была вырезана на козырьке одного из входов в дом.

— Мне кажется, что кружева дома и пиктограмма 1909 — это дело рук разных мастеров. Наличники отличаются в одноэтажной и двухэтажной частях: узоры на втором этаже тоньше, доски поажурнее, хотя сохранность примерно одинаковая, — отмечает инвестор.

В семейном архиве Ющубе хранится фотография, сделанная его женой, когда они только переехали в эту часть города в 2000-х годах. Тогда резная надпись еще находилась на здании (в настоящий момент она утрачена). Фото: из архива Сергея Ющубе

По договору аренды стартовавшее в XXI веке восстановление здания должно закончиться в 2030 году. В дальнейшем здесь будут размещаться апартаменты для долгосрочной аренды. Сгоревший флигель тоже планируют отстроить — в нем разместится мастерская.

Подробнее о конструктивных особенностях «дома за рубль» и дореволюционном строительстве — в следующих материалах.

Текст: Алена Попова

