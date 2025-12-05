18+
В Томске установили ограждения и перила на пер. Светлом

В Томске завершаются работы по установке ограждений и перил на пер. Светлом. Предполагается, что они обеспечат безопасный проход для пешеходов и предотвратят несанкционированную парковку.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограждения были смонтированы со стороны пр. Мира, где позволяет ширина тротуара. На участке с уклоном установлены перила.

— По поручению мэра Томска Дмитрия Махини установили конструкции. Новые перила на спуске сделают путь к домам более безопасным для всех, особенно в период неблагоприятных погодных условий, — сказал заммэра по благоустройству Денис Хафизов.

