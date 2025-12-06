В Томске укутали городской музей
6 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев
Сегодня, 6 декабря, в Музее истории Томска прошел второй томский новогодний туристский фестиваль «Укутка».
Томичи участвовали в конкурсах и зимних забавах, отогревались горячим чаем и встречали Деда Мороза и Снегурочку.
Кульминацией вечера стало торжественное зажжение новогодних гирлянд на варежках и 30-метровом шарфе, в который укутали смотровую башню Музея истории Томска.
Эмоции томичей, хороводы, чай из самовара и огни вечернего предновогоднего Томска в фоторепортаже Савелия Петрушева.
Фото: Савелий Петрушев
