18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске укутали городской музей

Город, Новый год ❄, События, Томские новости, интересные новости Томска мероприятия музей истории укутка В Томске укутали городской музей

Сегодня, 6 декабря, в Музее истории Томска прошел второй томский новогодний туристский фестиваль «Укутка».

Томичи участвовали в конкурсах и зимних забавах, отогревались горячим чаем и встречали Деда Мороза и Снегурочку.

Кульминацией вечера стало торжественное зажжение новогодних гирлянд на варежках и 30-метровом шарфе, в который укутали смотровую башню Музея истории Томска.

Эмоции томичей, хороводы, чай из самовара и огни вечернего предновогоднего Томска в фоторепортаже Савелия Петрушева.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В новогоднюю ночь в Томске будут работать маршрутки и электротранспорт

12 ноября 2025
Томские новости

Мэрия Томска показала городской новогодний брендбук-2026

12 ноября 2025
Томские новости

В Томске проходит выставка комиксов

18 ноября 2025
Томские новости

Томский НПЦ БАС разместил закупки на 1,5 млрд рублей с нарушениями — ФАС

11 ноября 2025
Томские новости

В Томске установили проекционный пешеходный переход

7 ноября 2025
Томские новости

Томские ученые создали эмулятор квантового компьютера

17 ноября 2025
Томские новости

Томские ученые борются с грызунами-вредителями с помощью сов

7 ноября 2025
Интервью

«Томск — прекрасный город для начинаний»: Евгений Чебатков о стендапе, кино и бизнесе

27 ноября 2025
Томские новости

В Томске увеличился спрос на «дома за рубль»

20 ноября 2025