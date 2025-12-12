В Томске сносят деревянный дом на Московском тракте

Расселенный деревянный дом на Московском тракте, 27/1 в Томске начали сносить сегодня.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, здание не представляло исторической ценности и не являлось объектом культурного наследия.

Одноподъездный деревянный дом был построен в 1956 году. Его признали аварийным в ноябре 2014 года. В октябре 2025 года дом полностью расселили, а перед сносом полностью отключили от коммуникаций.

