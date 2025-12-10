Потепление на 30 градусов ожидается в Томской области

10 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

К началу следующей недели в Томской области температура воздуха повысится сразу на 30 градусов. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

— Резкое изменение температуры в сторону повышения прогнозируется на юге западной Сибири — в Омской, Томской, Новосибирской области. Там сейчас холодина, на 10-12 градусов температура ниже нормы. Резкое повышение температуры будет в начале следующей недели, — сказал Вильфанд.

Так, в Томской области дневная температура в среду до минус 25 градусов, ночная температура — до минус 36.

— И дальше начинается постепенное повышение температуры: уже к воскресенью-понедельнику температура будет небольшой отрицательной: ночью минус 5 — минус 8, а днем — оттепельные, от минус 1 до плюс 2. На 30 градусов температура повысится на этой неделе, — уточнил Вильфанд.

Аналогичное изменение погоды прогнозируется в Новосибирской, Омской областях и в Алтайском крае.

