Домашний Новый год без суеты: три причины доверить ужин шеф-повару

29 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: ресторан «Река 827»

В декабре особенно хочется праздника, теплых встреч и вкусной еды. Но в ресторанах в канун Нового года — многолюдно, а формат вечеринок не всегда совпадает с ожиданиями. Да и в саму новогоднюю ночь в Томске почти ничего не работает.

Так что многие из нас выбирают домашний ужин. Но готовить его (и еще и убирать потом кухню!) в канун долгожданного праздника — идея, которая вызывает все меньше энтузиазма. Хочется сберечь силы и при этом получить удовольствие от неординарной еды. Что поможет? Готовый банкет, который можно заказать для праздничного вечера с родными и близкими.

Обсудили три главных причины заказать себе новогодний ужин с шеф-поваром ресторана «Река 827» Вадимом Ханановым.

Причина первая: упростить планирование

Предварительное планирование готовых блюд гораздо проще, чем планирование и закупки продуктов. Достаточно понять, сколько гостей соберется на вечере, и учесть это при заказе. Но сколько предусмотреть еды в граммах на каждого гостя?

— Проверено практикой — на ужин, который продлится 3-4 часа, гостю в самый раз 800-900 граммов еды, — объясняет Вадим Хананов, шеф-повар ресторана «Река 827». — Если на столе несколько видов закусок, салат, горячее, то эта цифра и выходит. Человек насыщается, но не перегружается едой и получает удовольствие от сочетания вкусов. Наше банкетное меню уже балансировано. Мы в нем предлагаем фуршетные закуски (из расчета 180-200 граммов на гостя) и легкие блюда, возбуждающие аппетит, индивидуальные салаты и салаты для большой компании. Горячее может быть индивидуальным для каждого гостя. Но большие блюда на компанию — тоже комфортный вариант, их хватит на 8-10 человек. Например, рекомендую попробовать нашу форель, запеченную целиком с овощами под икорным соусом и фаршированного цыпленка с булгуром. Чем хороши блюда на компанию: они снимают с хозяина головную боль выбора индивидуального горячего для каждого.

Принять окончательное решение, не запутавшись в граммах и количествах, вам поможет менеджер ресторана — уже при заказе банкета.

Причина вторая: сбалансировать вкусы

Важны не только вкусы, но и их баланс. Чем хорош ужин по меню от шефа: это гармоничные и при том неординарные сочетания. А также возможность удивить гостей необычным блюдом или попробовать традиционные вещи в новом прочтении.

— «Река 827» — рыбный ресторан, это отражено и в нашем банкетном меню, — рассказывает шеф. — Новый год — самое время попробовать наш неклассический оливье с копченым лососем и красной икрой, заправленный соусом — мы добавили традиционному салату яркий морской вкус. Другой вариант альтернативы классике — обской муксун под шубой. Привычная овощная шуба сочетается не с сельдью, а с локальной сибирской рыбой. Также обратите внимание на закуски: среди них есть панкейки с кремом маскарпоне и разнообразной икрой — красной, щучьей и черной. Такой вариант и экономичен для блюда с икрой, и радует гостей. Панкейки словно окунают в детство. Рекомендую попробовать на новогоднем ужине сугудай. По сути, это тартар. Есть сибирский, из нашего сига, а также из лосося и из дальневосточного гребешка. Нестандартное и смелое фуршетное блюдо — пате на основе тельячьих мозгов, это паштет на основе телячьих мозгов с вишневым конфитюром, он отличается нежнейшей текстурой.

Причина третья: выбрать свой стиль

Хорошее банкетное меню — гибкое. Оно помогает решить любые гастрономические задачи. Привыкли справлять Новый год с закусками из языка, домашними соленьями, грибами, традиционным оливье — отлично, всё это приготовят. Хочется более неожиданных блюд — они тоже есть.

Возьмем салаты. Если мечтается о непривычном, обратите внимание на варианты с грейпфрутом. Он подойдет для тех, кто не ест мясо и морепродукты, при этом результат легкий, свежий и в то же время — питательный. А возможности сочной сезонной хурмы раскрываются в салате с хамоном, сливочной страчателлой и орехами.

Из горячего шеф рекомендует присмотреться к таким «морским» предложениям в стиле ресторана «Река 827», как кальмар с белыми грибами и муссом биск и лосось с бланшированной брокколи. Последний подойдет тем, кто тщательно следит за своим режимом питания. Более сытные варианты — мясные блюда: бифштекс с мятым картофелем, говяжьи щеки с пепельным пюре (для окрашивания используется пепел от лука порея).

Десерты в новогоднем меню легкие и очень притягательные: это канапе из сезонных фруктов и клубника в шоколаде.

Напитки тоже можно выбрать — классические морсы из сибирских ягод или авторские лимонады от барменов ресторана «Река 827». А если заказ с самовывозом, то удастся приобрести и бутылку неординарного и гармонирующего с блюдами вина — менеджер посоветует лучшие варианты сочетаний.

Как заказать новогодний банкет?

Оформить заказ важно как минимум за пять дней до события. Все пожелания выслушает менеджер ресторана. Еду доставит курьер, также возможен самовывоз.

Все блюда упакованы в специальные контейнеры. Заказы принимаются до 30 декабря с 12:00 до 22:00 — по телефону 90-20-20 (Александр или Дарья), также можно написать в Telegram ресторана по +7 913 819 0070.

Доставка осуществляется в любое удобное для гостя время.

Реклама. Рекламодатель ООО «РЕКА», ИНН 7017345454, Erid: 2SDnjbt8GVE.

Текст: Мария Симонова

Фото: ресторан «Река 827»

