Самый строгий постовой. Как обычный инспектор стал городской легендой

4 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: из семейного архива Анны Путинцевой

Пачка старых фотографий. На них — знакомая фигура на перекрестке у кинотеатра им. Горького. Узнаёте?

Недавно внучка знаменитого томского постового Николая Путинцева передала в редакцию «Томского Обзора» старые фотографии. Дед Анны, «дядя Коля», прослужил в органах внутренних дел Томска более 40 лет. Большую часть этого времени дорожный инспектор Николай Путинцев провел на одном из самых оживленных участков города — на посту у кинотеатра им. Горького.

На пенсию Николай Платонович вышел в начале 90-х. А в начале 2010-х, когда Путинцева не стало, горожане скинулись на памятник постовому. Поэтому бронзового дядю Колю по-прежнему можно видеть на том самом перекрестке. Запомнился томичам он своей честностью и феноменальной принципиальностью: штрафовал нарушителей, невзирая на погоны и должности.

Анна предоставила нам часть семейного архива: рассказываем историю Николая Путинцева в фотографиях.

Николай Путинцев родился 30 января 1930 года в поселке Киреевск Томской области. В 1951 году был призван в армию. Служил стрелком в воинских частях на Дальнем Востоке в бухте «Ольга» (Владивосток), 20 августа 1954 года уволен в запас, а 28 октября того же года подал заявление в милицию. Приказом от 12 ноября 1954 года назначен милиционером отделения милиции РУД в г. Томске. Фото: из семейного архива Путинцевых

«Начинал я [службу], когда автоматических светофоров в помине не было, — рассказывал Николай Платонович в интервью газете „ТМ-Экспресс“ в 1992 году. — А стояли на перекрестках такие специальные будки, штук пять на весь город. Заберешься туда и переключаешь рычажком сигналы светофора: красный-зеленый. Дороги булыжные были; только-только начали асфальтировать. Машин бегало мало, одни мотоциклы да лошадиные повозки. Теперешнее „Спецавтохозяйство“ имело 40 лошадей, свою конюшню, убирали мусор в городе, его „трест Очистка“ называли. А на Шишкова, 13, ломовых коней держали. Всякий груз перевозили...» Фото: из семейного архива Путинцевых

Соседний перекресток — у магазина «Белочка» Фото: из семейного архива Путинцевых

Раньше по городу ходили слухи, что Путинцев познакомился со своей женой прямо на рабочем месте — когда та переходила на красный свет. Но Николай Платонович опроверг это: «Я просто дежурил в Совпартшкольном, рядом с ее домом, виделись каждый день, а после с ее братом подружился. Так и познакомились. Жили сначала в бараке, дали нам комнатку на Шпалопропитке, на работу добирался когда на попутках, когда на велосипеде, а то и пешком», — рассказывал постовой в интервью. Фото: из семейного архива Анны Путинцевой

На демонстрации Фото: из семейного архива Путинцевых

Приходилось не только следить за порядком на дорогах, но и наводить порядок в городе. Фото: из семейного архива Путинцевых

А вот за отдыхом Николая Платоновича встречали редко. Да он и не любил куда-то выезжать, ему всегда ближе были родные места: «Четыре года назад „Москвича“ вот купил на мичуринский ездить, по грибы. По городу почти не катаюсь. Я ведь, если уж говорить, домосед, не люблю путешествовать. По мне лучше в лес махнуть, отпуск всегда дома провожу. Раз только съездил с женой в Ленинград... Не люблю". Фото: из семейного архива Путинцевых

Фото: из семейного архива Путинцевых

Но службу Путинцев всегда нес исправно, на посту стояли не только с жезлом, но и с пистолетом: „Года до 1980-го в ночь с собой брали [пистолет] „Т“, — говорит он. — Потом ‚Макарова‘ дали“.

​​А в народе родился анекдот, который приведен в тексте интервью: едет Лигачев из аэропорта, а его никто не встречает. Обращаются к Путинцеву: что, мол, дядя Коля, за оказия, выстрели-ка в воздух, наведи-ка ты шуму. Бахнул раз — ничего, другой — открывается окошко, и спрашивают: что за шум там, дядя Коля? А он: да вот Лигачев приехал. А в ответ: А ты что, не мог в него с первого раза попасть?.. Фото: из семейного архива Путинцевых

Николай Платонович был одним из тех, кто

по собственному почину ввел за правило козырять „первому“ при

исполнении. С Егором Лигачевым здоровался за руку, и не с ним одним: „Ну, как не оказать уважение руководителю? Лигачев с Синего утеса отбыл, мне с поста ГАИ передают: едет! Я уже знаю. Нынешних тоже приветствую. И с нашего управления кто — Владимирова, Крымского, Ермака и городские власти. С Высоцким здоровался за руку. Он жил на Крылова, ходил на работу пешком. Подойдет, поздоровается: как здоровье, Николай Платонович, как дела? Новое начальство тоже здоровается, столько лет все ж таки стою“, — рассказывал Путинцев. Фото: из семейного архива Путинцевых

В 1950-е гг. сотрудники милиции должны были все важные машины знать „в лицо“. Но запомнить имеющихся облисполкомовских 19 машин и еще 24 обкомовских было несложно. „У первых на ‚полста‘ номера, у других два нуля впереди. А сам гараж на Беленца находился, где сейчас бывшие обкомовские склады. Буфет там, помню, был у-ух какой. Бутерброды всякие, соки, булочки. Или к водителям зайдешь поболтать,

знал их, как же... Про начальство ничего такого не говорили, больше о деньгах. У ‚первого‘ сначала ‚Победа‘ была потом два ‚ЗИМА‘, ‚Москвичи‘, ‚Волги‘. Все новые марки машин поступали первым делом туда, в обком. Остановится такая в неположенном месте, знаешь: по делам, ненадолго. Пять минут постоит, и дальше пошла“, — говорил постовой. Фото: из семейного архива Путинцевых

...И поэтому иногда приходилось давать „зеленую улицу“ обкомовским

машинам, которые всегда спешили на совещания или в бюро: „Машин много съезжалось: директора, начальники, все спешат, всех без очереди пропускаешь. Или в аэропорт кто опаздывает, идет на пределе возможного, под 60 километров. Вечером там уже все 70-80 могли себе позволить“, — говорил Путинцев. Фото: из семейного архива Путинцевых

Но знали Николая Платоновича в Томске не только власти, но и многие горожане, иногда подходили или окликали его: „В магазин заглянешь или в кино: вон, говорят, дядя Коля пошел! Оборачиваются. Во Дворец спорта прихожу на хоккей, за ‚Кедр‘ болею, без билета пропускают. А в отряде уже знают: ага, сегодня хоккей или футбол на стадионе, надо дядю Колю пораньше отпустить“, — говорит он. Фото: из семейного архива Путинцевых

Николай Платонович участвовал и в погонях за нарушителями:

— „Москвича“ одного аж за Курлеком догнали, прижали его к обочине. Но больше так, по рации слышу — едут в таком направлении, преследуют угонщика. Жмут под сотню! Стоишь, переживаешь за своих. Случалось, сопротивление оказывали». Фото: из семейного архива Путинцевых

Взятки тоже предлагали: «У нас с этим строго, в том году двоих из ГАИ уволили. И то, как получается: деньги возьмет с водителя, а талон не выпишет. Тот звонит начальству. А я в таких случаях говорю: не-ет, ребята, я хочу спать спокойно, давайте все как положено!» Фото: из семейного архива Путинцевых

Путинцев был уволен из органов внутренних дел в звании прапорщика милиции в связи с уходом на пенсию 29 августа 1994 года. Общая выслуга лет вместе со службой в армии составила 43 года. Фото: из семейного архива Путинцевых

Самым сложным ​событием в жизни Путинцева стал именно он: «Это уход на пенсию. 40 лет проработал и еще мог поработать. Шел на работу с душой, к ГАИ относился с уважением...» Фото: из семейного архива Анны Путинцевой

В 2001 году Путинцев стал лауреатом программы «Общественное признание», в сентябре 2011 года ему посмертно было присвоено звание Почётного гражданина города Томска. А в 2012 году дяде Коле был открыт бронзовый памятник на углу проспекта Ленина и переулка Нахановича. Средства на установку жертвовали простые горожане. Благодаря общим усилиям удалось собрать более 2,5 млн рублей. Фото: из семейного архива Путинцевых

Фото: из семейного архива Путинцевых

