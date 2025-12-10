Когда даже тайм-менеджмент не помогает. Тестируем первый в России зал «Стоп-стресс»

10 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В середине ноября в центре моды и красоты «Подружка невесты» появился женский зал ресурса «Стоп-стресс». «Ничего непонятно, но очень интересно» подумали мы и отправились тестировать услугу на себе.

Стресса к концу года накопилось много, а слово «стоп» работе получается сказать все реже. При этом, занятия в камерных пространствах, а не в больших групповых классах или тренажерных залах — мечта многих интровертов.

Поэтому наши корреспонденты отправились проверить, каким получился «идеальный уголок для физической активности и отдыха полного цикла» на деле.

Перерыв в потоке задач

Идея проекта родилась из запроса гостей и самой хозяйки салона Анны Николаевой: создать место, в котором женщины могут сбежать из потока повседневных задач и уделить время только себе. При этом имея несколько вариантов, от возможности спокойно позаниматься спортом, растянуться, разогнать лимфу на бьюти-ролле до отдыха в статике в массажном кресле Yamaguchi. Но главное — всё это без посторонних глаз.

— Внутри команды мы много говорим о том, как делиться ресурсами с нашими гостями. Но, в первую очередь, нужно самим быть в контакте с собой. В ладу с мыслями, с чувствами, с телом, а для этого нужны «выдохи». Ведь, как сказал один известный композитор: «Писать музыку просто. Но вот паузы между нотами — настоящее искусство». Мои коллеги, друзья, мамы, знакомые топ-менеджеры знают цену таким ресурсным паузам: «сначала надень маску на себя, а потом на ребенка», — делится Анна Николаева Фото: Серафима Кузина

Во многом пространство появилось благодаря победе салона в конкурсе «Любимый малый бизнес» от Сбера. Выигрышный 1 000 000 рублей как раз и вложили в оборудование «Стоп-стресса». И в этом же году «Подружка невесты» заняла первое место по высокому качеству услуг и сервиса по России в независимом рейтинге ПроверьСалон.РФ. Гордимся томичами!

С чего начнем?

С чего начинается знакомство с женским залом ресурса, если вы пришли в салон, как гостья? С заботы о безопасности. У администратора заполняем карту здоровья, знакомимся с противопоказаниями, подписываем согласие. У каждого оборудования есть свои ограничения, поэтому важно с ними ознакомиться.

После этого нас провожают непосредственно в сам зал. «Стоп-стресс» — это небольшое уютное пространство, в котором уместилось вообще все, что может пригодиться для быстрых тренировок и качественного отдыха: удобная оттоманка, беговая дорожка, шведская стенка, турник, бьюти-ролл, коврик для йоги и другой спортивный инвентарь. Даже душевая комната!

На банкетке сразу приготовлен набор для гостя — белые носочки, халат, полотенце и шапочка для душа. Бежим переодеваться! Еще при записи в зал администратор предупреждает гостя взять с собой удобную одежду — топ, лосины, кроссовки.

Василина Фаткулина, шеф-редактор «Томского Обзора»:

— Кстати, перед тренировкой можно сразу смыть макияж — для этого в ванной есть специальные средства от известного российского бренда уходовой косметики. Фото: Серафима Кузина

Меняем стресс на спорт

Переходим к спортивной части и сразу возникает вопрос: что делать, если у вас нет своей отработанной программы или в целом понимания, как, сколько и с помощью чего заниматься? Создатели пространства все прекрасно продумали.

Совместно с тренером по мягким направлениям, а также мастером спорта по художественной гимнастике Аленой Очаповской были разработаны и записаны две программы — «Релакс» и «Тонус». Обе учитывают весь доступный в зале инвентарь и беговую дорожку. Выбор зависит от потребностей гостя: в первой больше внимания уделено мягкой растяжке и работе с собственным весом, во второй придется поднапрячься с гантелями.

Для удобства инструкции продублированы в информационных материалах Фото: предоставлено салоном

Программы можно включить прямо там же, на телевизоре. Однако, если удобнее заниматься с мобильником, то в телеграм-канале центра выложены оба ролика, можно скачать на телефон и смотреть с него. Главное, переведите его в авиарежим, чтобы не отвлекаться.

Василина Фаткулина, шеф-редактор «Томского Обзора»:

— Программа выделяет на ходьбу 15 минут. Что ж, привычный километраж от работы до ближайшего магазина косметики и обратно быстрым шагом. Чувствуешь себя невероятно подготовленной! Фото: Серафима Кузина

После отправляемся на шведскую стенку: опыта взаимодействия с ней примерно ноль, поэтому смотрим инструкцию по телевизору. Пытаемся повторить, что-то да выходит, главное — не перегнуть и не забыть про релаксирующую цель.

Done! Теперь — к бьюти-роллу, который имеет несколько программ и скоростей. Наивно было надеяться на нежные прикосновения. Не угадали. Задача ролла — разогнать лимфу по телу, «разбить» мышечные блоки, что он активно и делает.

Василина Фаткулина, шеф-редактор «Томского Обзора»:

— Получается очень интенсивная раскатка тела! Проминается даже то, что делать это не собиралось. Для нагруженных мышц или застоявшихся тканей просто маст хэв. Не зря его приобретали в центре, специализирующемся на коррекции фигуры с помощью подобных устройств. Фото: Серафима Кузина

Наконец-то массаж

Максимально разогретые сползаем на коврик. Схема растяжки есть своя, но можно воспользоваться и предложенной. Отметим, что к каждому инструменту в зале приложена своя инструкция по применению — упражнения из программ, записанных специально для зала.

А мы переходим к самому приятному пункту всей программы: расслабление на массажном кресле Yamaguchi.

Собственно, оно стало еще одной причиной открытия зала. Когда Анна Николаева впервые протестировала оборудование Yamaguchi на себе, ей стало понятно — это действительно полезный девайс. Но в лобби с постоянной проходимостью, куда обычно ставят кресло в отелях, салонах или других общественных пространствах, расслабляться на нем некомфортно. А вот поместить массажное кресло последнего поколения с 19-ю программами в «уголок интроверта» для релаксации будет хорошим решением.

Несмотря на русифицированный интерфейс, разобраться в алгоритмах и возможностях супер-кресла непросто: мы попробовали и оказались вверх ногами. Поэтому воспользовались стационарным телефоном, который размещен тут же, и вызвали администратора. Он подробно рассказал о доступных вариантах и помог выбрать сценарий расслабления с подогревом и мягким покачиванием.

В японском кресле нового поколения, настоящем шедевре инженерной мысли, не останется места для тревог и забот. 3D-технология позволяет роликам двигаться не только вперед-назад, но и в стороны, создавая ощущения бережной, но глубокой проработки мышц. А 16 подушек Push Air обеспечивают мягкие «объятия» — их интенсивность, кстати, тоже можно отрегулировать (мы выбрали единицу). А если еще надеть специальные массажные очки или просто закрыть глаза, то старт в космос обеспечен!

Рядом на стойке лежит дополнительный арсенал гаджетов-массажеров — для головы (с силиконовыми пальчиками и режимом Шиацу), рук и живота, инструкции к ним — тут же. Все эти прелести сделаны японскими айтишниками в содружестве с ведущими массажистами. И, знаете, это работает!

Василина Фаткулина, шеф-редактор «Томского Обзора»:

— Мы уже давно не без основательной доли скептицизма наблюдали редакцией за экспансией подобных кресел по аэропортам, торговым центрам и прочим местам большого скопления людей. Поэтому категорически не ожидала, что массажный эффект без привлечения человеческих рук может быть настолько ощутимым! Фото: Серафима Кузина

Ну и насадка для массажа головы... если у вас это очень чувствительная зона — просто попробуйте. Как минимум, необычные ощущения вам обеспечены.

В целом, основная задача в кресле — не уснуть после. Мы почти справились, поощрив себя бодрящим душем. К слову, для ухода за волосами в центре предлагают профессиональную линейку шампуня и бальзама. Поэтому предлагаем не переживать за запутанный пучок чего-то, что еще час назад было «ничего так стрижкой».

Не_безумное чаепитие

Чалма из полотенца готова — отправляемся пить чай и валяться с книжкой. Заслужили, так считаем! В зоне отдыха стоит термопот, установленный на 95 градусов — ниже температуры кипения специально под сорта чаев, представленных здесь же. Почему делаем акцент? Потому что знаем: не все любят кипяток. Тут потребности разбавить воду из термопота нет.

На выбор — несколько видов чаев от тропического до зеленого жасминового из «Чайной обители», а также фитнес-снеки. Посуда для чаепития специально заказана в Доме фарфора и комментировать такую красоту — только портить. Смотрите сами!

Для приятного финала выбираем книгу с полки в зале. Прыгаем на оттоманку, накидываем плед и понимаем — уголок интроверта работает!

Детали и выводы

В зале «Стоп-стресс» вы проведете 1,5 часа. В это время входят тренировка, массаж и отдых. Распределять их длительность внутри занятия можно как угодно, выстраивая баланс в зависимости от потребностей конкретного дня.

Если два раза в неделю вы тренируетесь в спортзале, то здесь удобно сделать лайтовый вариант и уделить больше внимания растяжке, разгону лимфы и отдыху.

Василина Фаткулина, шеф-редактор «Томского Обзора»:

— Мне как раз импонирует возможность самостоятельно собирать себе эти полтора часа, как угодно — своеобразный конструктор отдыха. Все есть в одном небольшом, но удивительно продуманном помещении. Фото: Серафима Кузина

Инструкции у каждого тренажера, ролики для неспешной тренировки, полный набор «приятностей» вроде косметики, халата, носочков, чая и пледов — все это создает ощущение заботы. Здесь не спешат, не подгоняют и не оценивают. Здесь будто разрешают наконец-то выдохнуть.

Василина Фаткулина, шеф-редактор «Томского Обзора»:

— «Подружиться» с головой и телом оказалось гораздо легче, когда остаешься в комфортном камерном пространстве. Можно отключиться от внешнего шума и услышать собственные ощущения. Проект действительно работает как маленький ресурсный остров — для мам, для руководительниц, для тех, кто бесконечно «держит все», и просто для женщин, которые давно забыли, как это — посвятить время только себе. Фото: Серафима Кузина

— Мы желаем всем девушкам, несмотря на все непонятные страхи, быть в форме не только физически, но и эмоционально. И проживать свою лучшую жизнь в том времени, в котором они находятся сейчас, а не в каком‑то гипотетическом «потом». Если наше маленькое пространство этому помогает, значит, мы всё делаем не зря, — говорит Анна Николаева, руководитель салона «Подружка невесты».

Стоимость услуги: 3500 рублей за 1,5 часа. При покупке абонемента от 4 занятий — 2500 рублей.

Бонусы: придя с подругой, доплачиваете всего 1000 рублей. При этом вам добавляют дополнительных 30 минут отдыха в зале.

Записать на услугу «Стоп-стресс» можно по телефону +7 (38-22) 44-47-77, написав сообщение в Telegram по номеру +7 906 199 6619 или в MAX на +7 (923) 410 9108.

Адрес: Томск, улица Гоголя, 55 (правое крыльцо, вывеска «Центр красоты»).

Фото: Серафима Кузина

