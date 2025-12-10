18+
18+
подружка невесты томск отдохнуть спа стоп стресс женский зал найти ресурс новости интересное открыти Город, Как это работает, Красота, Отдых, Спорт в Томске
РЕКЛАМА

Когда даже тайм-менеджмент не помогает. Тестируем первый в России зал «Стоп-стресс»

В середине ноября в центре моды и красоты «Подружка невесты» появился женский зал ресурса «Стоп-стресс». «Ничего непонятно, но очень интересно» подумали мы и отправились тестировать услугу на себе.

Стресса к концу года накопилось много, а слово «стоп» работе получается сказать все реже. При этом, занятия в камерных пространствах, а не в больших групповых классах или тренажерных залах — мечта многих интровертов.

Поэтому наши корреспонденты отправились проверить, каким получился «идеальный уголок для физической активности и отдыха полного цикла» на деле.

Перерыв в потоке задач

Идея проекта родилась из запроса гостей и самой хозяйки салона Анны Николаевой: создать место, в котором женщины могут сбежать из потока повседневных задач и уделить время только себе. При этом имея несколько вариантов, от возможности спокойно позаниматься спортом, растянуться, разогнать лимфу на бьюти-ролле до отдыха в статике в массажном кресле Yamaguchi. Но главное — всё это без посторонних глаз.

— Внутри команды мы много говорим о том, как делиться ресурсами с нашими гостями. Но, в первую очередь, нужно самим быть в контакте с собой. В ладу с мыслями, с чувствами, с телом, а для этого нужны «выдохи». Ведь, как сказал один известный композитор: «Писать музыку просто. Но вот паузы между нотами — настоящее искусство». Мои коллеги, друзья, мамы, знакомые топ-менеджеры знают цену таким ресурсным паузам: «сначала надень маску на себя, а потом на ребенка», — делится Анна Николаева
Фото: Серафима Кузина

Во многом пространство появилось благодаря победе салона в конкурсе «Любимый малый бизнес» от Сбера. Выигрышный 1 000 000 рублей как раз и вложили в оборудование «Стоп-стресса». И в этом же году «Подружка невесты» заняла первое место по высокому качеству услуг и сервиса по России в независимом рейтинге ПроверьСалон.РФ. Гордимся томичами!

С чего начнем?

С чего начинается знакомство с женским залом ресурса, если вы пришли в салон, как гостья? С заботы о безопасности. У администратора заполняем карту здоровья, знакомимся с противопоказаниями, подписываем согласие. У каждого оборудования есть свои ограничения, поэтому важно с ними ознакомиться.

После этого нас провожают непосредственно в сам зал. «Стоп-стресс» — это небольшое уютное пространство, в котором уместилось вообще все, что может пригодиться для быстрых тренировок и качественного отдыха: удобная оттоманка, беговая дорожка, шведская стенка, турник, бьюти-ролл, коврик для йоги и другой спортивный инвентарь. Даже душевая комната!

На банкетке сразу приготовлен набор для гостя — белые носочки, халат, полотенце и шапочка для душа. Бежим переодеваться! Еще при записи в зал администратор предупреждает гостя взять с собой удобную одежду — топ, лосины, кроссовки.

Василина Фаткулина, шеф-редактор «Томского Обзора»:
— Кстати, перед тренировкой можно сразу смыть макияж — для этого в ванной есть специальные средства от известного российского бренда уходовой косметики.
Фото: Серафима Кузина

Меняем стресс на спорт

Переходим к спортивной части и сразу возникает вопрос: что делать, если у вас нет своей отработанной программы или в целом понимания, как, сколько и с помощью чего заниматься? Создатели пространства все прекрасно продумали.

Совместно с тренером по мягким направлениям, а также мастером спорта по художественной гимнастике Аленой Очаповской были разработаны и записаны две программы — «Релакс» и «Тонус». Обе учитывают весь доступный в зале инвентарь и беговую дорожку. Выбор зависит от потребностей гостя: в первой больше внимания уделено мягкой растяжке и работе с собственным весом, во второй придется поднапрячься с гантелями.

Для удобства инструкции продублированы в информационных материалах
Фото: предоставлено салоном

Программы можно включить прямо там же, на телевизоре. Однако, если удобнее заниматься с мобильником, то в телеграм-канале центра выложены оба ролика, можно скачать на телефон и смотреть с него. Главное, переведите его в авиарежим, чтобы не отвлекаться.

Василина Фаткулина, шеф-редактор «Томского Обзора»:
— Программа выделяет на ходьбу 15 минут. Что ж, привычный километраж от работы до ближайшего магазина косметики и обратно быстрым шагом. Чувствуешь себя невероятно подготовленной!
Фото: Серафима Кузина

После отправляемся на шведскую стенку: опыта взаимодействия с ней примерно ноль, поэтому смотрим инструкцию по телевизору. Пытаемся повторить, что-то да выходит, главное — не перегнуть и не забыть про релаксирующую цель.

Done! Теперь — к бьюти-роллу, который имеет несколько программ и скоростей. Наивно было надеяться на нежные прикосновения. Не угадали. Задача ролла — разогнать лимфу по телу, «разбить» мышечные блоки, что он активно и делает.

Василина Фаткулина, шеф-редактор «Томского Обзора»:
— Получается очень интенсивная раскатка тела! Проминается даже то, что делать это не собиралось. Для нагруженных мышц или застоявшихся тканей просто маст хэв. Не зря его приобретали в центре, специализирующемся на коррекции фигуры с помощью подобных устройств.
Фото: Серафима Кузина

Наконец-то массаж

Максимально разогретые сползаем на коврик. Схема растяжки есть своя, но можно воспользоваться и предложенной. Отметим, что к каждому инструменту в зале приложена своя инструкция по применению — упражнения из программ, записанных специально для зала.

А мы переходим к самому приятному пункту всей программы: расслабление на массажном кресле Yamaguchi.

Собственно, оно стало еще одной причиной открытия зала. Когда Анна Николаева впервые протестировала оборудование Yamaguchi на себе, ей стало понятно — это действительно полезный девайс. Но в лобби с постоянной проходимостью, куда обычно ставят кресло в отелях, салонах или других общественных пространствах, расслабляться на нем некомфортно. А вот поместить массажное кресло последнего поколения с 19-ю программами в «уголок интроверта» для релаксации будет хорошим решением.

Несмотря на русифицированный интерфейс, разобраться в алгоритмах и возможностях супер-кресла непросто: мы попробовали и оказались вверх ногами. Поэтому воспользовались стационарным телефоном, который размещен тут же, и вызвали администратора. Он подробно рассказал о доступных вариантах и помог выбрать сценарий расслабления с подогревом и мягким покачиванием.

В японском кресле нового поколения, настоящем шедевре инженерной мысли, не останется места для тревог и забот. 3D-технология позволяет роликам двигаться не только вперед-назад, но и в стороны, создавая ощущения бережной, но глубокой проработки мышц. А 16 подушек Push Air обеспечивают мягкие «объятия» — их интенсивность, кстати, тоже можно отрегулировать (мы выбрали единицу). А если еще надеть специальные массажные очки или просто закрыть глаза, то старт в космос обеспечен!

Рядом на стойке лежит дополнительный арсенал гаджетов-массажеров — для головы (с силиконовыми пальчиками и режимом Шиацу), рук и живота, инструкции к ним — тут же. Все эти прелести сделаны японскими айтишниками в содружестве с ведущими массажистами. И, знаете, это работает!

Василина Фаткулина, шеф-редактор «Томского Обзора»:
— Мы уже давно не без основательной доли скептицизма наблюдали редакцией за экспансией подобных кресел по аэропортам, торговым центрам и прочим местам большого скопления людей. Поэтому категорически не ожидала, что массажный эффект без привлечения человеческих рук может быть настолько ощутимым!
Фото: Серафима Кузина

Ну и насадка для массажа головы... если у вас это очень чувствительная зона — просто попробуйте. Как минимум, необычные ощущения вам обеспечены.

В целом, основная задача в кресле — не уснуть после. Мы почти справились, поощрив себя бодрящим душем. К слову, для ухода за волосами в центре предлагают профессиональную линейку шампуня и бальзама. Поэтому предлагаем не переживать за запутанный пучок чего-то, что еще час назад было «ничего так стрижкой».

Не_безумное чаепитие

Чалма из полотенца готова — отправляемся пить чай и валяться с книжкой. Заслужили, так считаем! В зоне отдыха стоит термопот, установленный на 95 градусов — ниже температуры кипения специально под сорта чаев, представленных здесь же. Почему делаем акцент? Потому что знаем: не все любят кипяток. Тут потребности разбавить воду из термопота нет.

На выбор — несколько видов чаев от тропического до зеленого жасминового из «Чайной обители», а также фитнес-снеки. Посуда для чаепития специально заказана в Доме фарфора и комментировать такую красоту — только портить. Смотрите сами!

Для приятного финала выбираем книгу с полки в зале. Прыгаем на оттоманку, накидываем плед и понимаем — уголок интроверта работает!

Детали и выводы

В зале «Стоп-стресс» вы проведете 1,5 часа. В это время входят тренировка, массаж и отдых. Распределять их длительность внутри занятия можно как угодно, выстраивая баланс в зависимости от потребностей конкретного дня.

Если два раза в неделю вы тренируетесь в спортзале, то здесь удобно сделать лайтовый вариант и уделить больше внимания растяжке, разгону лимфы и отдыху.

Василина Фаткулина, шеф-редактор «Томского Обзора»:
— Мне как раз импонирует возможность самостоятельно собирать себе эти полтора часа, как угодно — своеобразный конструктор отдыха. Все есть в одном небольшом, но удивительно продуманном помещении.
Фото: Серафима Кузина

Инструкции у каждого тренажера, ролики для неспешной тренировки, полный набор «приятностей» вроде косметики, халата, носочков, чая и пледов — все это создает ощущение заботы. Здесь не спешат, не подгоняют и не оценивают. Здесь будто разрешают наконец-то выдохнуть.

Василина Фаткулина, шеф-редактор «Томского Обзора»:
— «Подружиться» с головой и телом оказалось гораздо легче, когда остаешься в комфортном камерном пространстве. Можно отключиться от внешнего шума и услышать собственные ощущения. Проект действительно работает как маленький ресурсный остров — для мам, для руководительниц, для тех, кто бесконечно «держит все», и просто для женщин, которые давно забыли, как это — посвятить время только себе.
Фото: Серафима Кузина

— Мы желаем всем девушкам, несмотря на все непонятные страхи, быть в форме не только физически, но и эмоционально. И проживать свою лучшую жизнь в том времени, в котором они находятся сейчас, а не в каком‑то гипотетическом «потом». Если наше маленькое пространство этому помогает, значит, мы всё делаем не зря, — говорит Анна Николаева, руководитель салона «Подружка невесты».

Стоимость услуги: 3500 рублей за 1,5 часа. При покупке абонемента от 4 занятий — 2500 рублей.

Бонусы: придя с подругой, доплачиваете всего 1000 рублей. При этом вам добавляют дополнительных 30 минут отдыха в зале.

Записать на услугу «Стоп-стресс» можно по телефону +7 (38-22) 44-47-77, написав сообщение в Telegram по номеру +7 906 199 6619 или в MAX на +7 (923) 410 9108.

Адрес: Томск, улица Гоголя, 55 (правое крыльцо, вывеска «Центр красоты»).

Фото: Серафима Кузина

Реклама. Рекламодатель ООО «Подружка невесты Томск», ИНН 7017329519. Erid: 2SDnjdXFhDZ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичи могут принять участие в книжной гаражке

16 ноября 2025
Город

«Кабинет графики». Работы каких художников можно посмотреть на выставке? Часть 2

4 декабря 2025
Томские новости

В Томске установили ограждения и перила на пер. Светлом

5 декабря 2025
Томские новости

На днях томичей ждут мокрый снег и сильный ветер

21 ноября 2025
Город

Анатомия Томска. Городские дворы

29 ноября 2025
Томские новости

Сильные магнитные бури накрыли Томскую область

12 ноября 2025
Работа

Семён Шабуров, АО «Томская генерация». Как не тратить время на ерунду и стать более востребованным выпускником

21 ноября 2025
Томские новости

Елочные базары в Томске заработают в начале декабря

12 ноября 2025
Томские новости

Томские вузы получат поддержку в рамках федеральной программы «Приоритет 2030»

24 ноября 2025