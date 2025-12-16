«Ростелеком» расширяет цифровые возможности: две тысячи жителей Томской области получили доступ к мобильной связи

16 декабря 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» совместно с оператором Т2 подключил к сотовой связи четвертого поколения еще восемь населенных пунктов Томской области, выполнив план текущего года по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Почти две тысячи жителей получили доступ к современным технологиям.

Новые базовые станции, преимущественно от российской компании «Булат», появились в селах Богатыревка Бакчарского района, Чемондаевка и Новоколомино Чаинского, деревнях Малое Нестерово Парабельского, Вознесенка Первомайского, Спасо-Яйское, Плотниково и Кудринский Участок Томского района.

«В Томской области уже 56 сёл вошли в федеральную программу цифровизации, из них в этом году мы подключили 14. За четыре года реализации проекта в регионе уже более 13 тысяч человек получили доступ к современным технологиям. Важность УЦН 2.0 подтверждает высокая пользовательская активность в тех населенных пунктах, где появляется связь», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

В 2025 году жители сёл Томской области, где установлены вышки сотовой связи, проговорили по телефону 215 тысяч часов и использовали 2 300 Тбайт мобильного интернета.

Проект УЦН 2.0 реализуется «Ростелекомом» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Базовые станции мобильной связи по технологии LTE (4G) строятся в населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Перечень сёл формируется на основании голосования жителей региона, проводимого на портале госуслуг.

