В феврале заработает единая диспетчерская служба скорой помощи Томска и Томского района

В феврале 2026 года запустят объединенную службу скорой помощи для жителей Томска и Томского района. Предполагается, что это повысит качество работы и оперативность медицинских бригад. В планах централизация диспетчерских служб по всему региону, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ранее в этом году в восточной части Томской области впервые объединили диспетчерскую службу в Асиновском, Первомайском, Зырянском и Тегульдетском районах. Отмечается, что это позволило разделить все звонки на экстренные и неотложные, первые теперь сразу попадают на контроль специалистов Асиновского первичного сосудистого отделения и пациента сразу направляют в специализированное медучреждение.

— Асиновское объединение — проект, на примере которого мы посмотрели, как это будет работать. С 1 февраля 2026 года у нас заработает объединение служб скорой медицинской помощи Томска и Томского района. Мы уже провели достаточно серьезные организационные мероприятия, среди которых обеспечение бригад источниками бесперебойной связи, покрытие радиосвязью всего Томского района, — пояснил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи регионального департамента здравоохранения, главврач Станции скорой медпомощи Николай Родионов.

По его словам, сейчас специалисты службы готовятся к усиленной круглосуточной работе в новогодние праздники: закупают дополнительные медикаменты, выстраивают график дежурств бригад.

