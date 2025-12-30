Не из торгового центра: 10 новогодних подарков с томским колоритом от редакции ТО

30 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

До Нового года остались считанные дни, но если вы все еще не придумали, что дарить своим близким — эта подборка для вас.

Мы собрали десять новогодних подарков с томским характером, которые лучше всего расскажут о людях, местах и вкусах нашего города.

1. Книга «Городское путешествие. Томск»

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Для тех, кто уверен, что лучший подарок — это книга, да еще и с яркими иллюстрациями, да еще и про Томск, в качестве подарка подойдет бестселлер томского независимого издательства «Макушин Медиа» — книга Елены Фаткулиной «Городское путешествие. Томск».

Она уже успела полюбиться многим читателям: в 2025 году в издательстве вышел второй тираж с новыми иллюстрациями и яркой обложкой.

Книга рассказывает об интересных местах, людях и любопытных деталях из истории Томска и его окрестностей: от природы и погоды до архитектурных памятников и знаковых событий. Издание станет прекрасным дополнением к уютному зимнему вечеру — с чашкой чая и неспешным погружением в томские истории, помогая по-новому взглянуть на город, в котором мы живем.

Стоимость: 1800 руб.

Где купить: пер. Совпартшкольный, 3, офис 305

2. Волшебный котелок из керамики

В арт-пространстве Zalisha большой выбор локальных томских брендов на любой вкус и цвет — например, изделий от томской студии керамики La casa ceramica. В преддверии Нового года они представили коллекцию волшебных котелков с ножками. Кажется, что эти керамические существа только что сошли со страниц сказки о лесных духах, вот-вот оживут и отправятся на прогулку по вашему столу или подоконнику.

Давно любим студию за очень симпатичный крафт с долей доброго юмора и оригинальностью. Несмотря на сказочный вид, их котелки вполне практичны и могут стать любимой кружкой или домом для маленького суккулента, а, может быть, даже местом для хранения тайн. В любом случае это то, что будет напоминать о творчестве и волшебстве в Новом году.

Стоимость: 3300 руб.

Где купить: пр. Ленина, 50

3. Набор конфет и чай с томским вкусом

Подарок, который расскажет о любви к Томску не только красиво, но и вкусно? Такой можно найти у одного из самых известных сувенирных брендов города — «Томми gifts». Сувениры здесь — настоящие послания, пропитанные теплом томских улиц и вниманием к деталям. Для тех, кто хочет подарить частичку города, мы выбрали набор шоколада «Томский модерн» и ассорти из трех видов чая «Томские радости и сладости», которые согреют даже в самый суровый мороз.

Каждая шоколадная плиточка упакована в обертку с изображением знаменитых томских зданий. Название архитектурного шедевра и его точный адрес скрыто под угощением. Идеальный подарок для эстетов, краеведов и тех, кто влюблен в томские деревянные и каменные здания начала ХХ века.

Стоимость: набор шоколада — 490 руб. / чайное ассорти — 1250 руб.

Где купить: пр. Фрунзе 11б, офис 103

4. Вечер старинного досуга в музее

Если вы ищете подарок, который дарит живые эмоции и мурашки от погружения в историю, то идеальный вариант — это «Вечер старинного досуга» в частном музее «Профессорская квартира».

Он пройдет в преддверии Нового года — 30 декабря в 17.00. Вместе с хранительницей сибирских традиций Ольгой Мужиповой вы увидите интерьеры 1910-х годов, подлинные игровые наборы и другие редкие экспонаты из музейного собрания, а также узнаете много нового о том, чем видные жители Томска наполняли свое свободное время.

Такая экскурсия — возможность на два часа полностью выключиться из ритма современного города и почувствовать магию старого Томска, где время как будто остановилось ради праздника. А еще в музее каждый год ставят роскошную живую елку!

Стоимость: от 1 до 3 человек включительно — 6000 руб.

Где купить: бронирование по телефону +7 906 957-47-87

5. Варежки с котиками

Эта зима уже традиционно «порадовала» нас бодрящими температурами и метелью. Но даже метеорологические заметки — повод для праздничного вдохновения. И чтобы зимний сибирский город показался дружелюбнее, нужно просто правильно к нему подготовиться.

В нашей подборке — подарок не только приятный, но и нужный. Вязаные варежки ручной работы с котиками превратят прогулку из «Операции Выживание» в эстетичное приключение.

Пушистые коты словно напоминают: уют — это то, что вы берете с собой. А натуральная шерсть не даст морозу испортить планы. Вперед, за кофе навынос и созерцанием падающего снега под фонарями!

Стоимость: 1800 руб.

Где купить: онлайн-заказ

6. Свечи в виде советских елочных игрушек

Конечно же, зима превращает город в нарядную декорацию. Но разглядывать снежно-морозное великолепие зачастую приятнее всего из дома, укутавшись в теплый плед с книжкой и горячим чаем. А дополнят эту атмосферу каникул ретро-свечи, вдохновленные советскими елочными игрушками.

Специально к Новому году их выпустил томский бренд Twinkle Flame: для тех, кто скучает по эстетике старых двориков и теплым воспоминаниям из детства. Свечи в форме стеклянных мишек, зайчиков, гусей и куколок можно найти в арт-пространстве «Тайная комната».

Стоимость: набор из трех игрушек — 1800 руб.

Где купить: пр. Ленина, 1

7. Заварочный чайник из фарфора

Фото: Томский Обзор

В книжном магазине-музее «Петр Макушин» осенью 2025 года открылось новое пространство-галерея «Путешествие во времени». Там можно найти уникальные винтажные вещи со своей историей — это и советские елочные игрушки, статуэтки, книги, украшения, столовые приборы и посуда. Среди этого многообразия предметов мы особенно залипли на голландские заварочные чайники из фарфора.

Цена кусается, но глаз не оторвать. Корпус первого украшают мастерски вылепленные фигурки животных. Каждый изгиб, каждая лапка и ушко проработаны с ювелирной точностью. Подарок для тех, кто ценит ручную работу и скучает по занятиям лепкой, развивающим мелкую моторику.

Второй чайник переносит нас в сказочную атмосферу сказки о «Трех медведях». Однозначно будущий центр притяжения на кухне, показывающий, что даже в обыденности может быть немного волшебства.

Стоимость: 15 000 руб.

Где купить: пер. Батенькова, 5

8. Настольная игра «ПамяТка. Томск»

Фото: Алена Шафер

Настольная игра «ПамяТка. Томск», разработанная томским экспозиционером, режиссером и сценографом Аленой Шафер — универсальный подарок и взрослым, и детям. Одна ее часть посвящена деревянной архитектуре старого города, вторая расскажет о его каменном наследии.

Игра включает набор из 48 карточек, на которых изображены части декора томских домов с указанием их расположения на улицах и отражены исторические названия до переименования после 1917–1920 годов. В игру могут играть от одного до шести человек, при этом она предполагает три варианта применения. Первый — своего рода, пасьянс. Карточки выкладываются рубашкой вверх, переворачивая их, игрок должен найти пары. Если играют несколько человек, то побеждает тот, кто соберет больше пар.

Второй вариант игры подойдет для более подготовленных игроков. Они все также должны доставать пары, но, угадав старое название улиц, можно добавить себе баллы. Третий вариант превращает «ПамяТку» в карту-ориентир для большого квеста. В этом случае игрокам предлагается взять карточки и пройтись с ними по городу, отыскивая каждый из 60 представленных в игре элементов.

Купить обе игры можно в пространстве социокультурных утех «Квартира №1»

Стоимость: первая часть — 900 руб. / вторая — 1300 руб.

Где купить: ул. Белинского, 17а

#конскийкалендарь

Говорят, что календарь — это подарок «на один сезон». Но проект #конскийкалендарь доказывает обратное: этот подарок способен изменить чью-то жизнь навсегда.

Команда Rescrew представляет результат объединения 17 талантливых авторов. Это не просто полиграфия — это манифест любви, заботы и неравнодушия. Все средства, вырученные от продажи календарей с символом 2026 года, будут направлены в помощь подопечным Томской зоозащитной организации «Содружество» — котикам и пёсикам, которые всё еще ждут своего человека.

Приобрести оригинальный авторский подарок и помочь животным можно в арт-пространстве «Тайная комната».

Стоимость: от 200 руб.

Где купить: пр. Ленина, 1

10. Маленькие знаки внимания

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Иногда, чтобы порадовать близкого человека, достаточно небольшого, но искреннего знака внимания. Например, новогодние открытки с котиками от томского издательства «Макушин Медиа». В набор входят четыре карточки с узнаваемыми элементами городской архитектуры — резные наличники, крыша мэрии, дом с драконами и дом с шатром.

Душевные иллюстрации создал художник издательства Константин Попов. Команде хотелось уйти от привычных новогодних сюжетов и шаблонов. Так появилась история про томские крыши и котов, которые на них живут.

А дополнить открытку всегда можно настоящим сибирским вкусом — шоколадом с кедровыми орехами или дикоросами от любого томского производителя.

Стоимость: набор открыток — 300 руб.

Где купить: пер. Совпартшкольный, 3, офис 305

