Томичей приглашают на новогоднюю «гаражку»

8 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Новогодний фестиваль GARAZHKA DREAM пройдет в Томске 20 и 21 декабря. Томичей ждет атмосфера Нового года, мастер-классы, гаражная распродажа и своп.

Как уточняют организаторы, тематикой декабрьского фестиваля станут «мечты». На этот раз мероприятие пройдет на площадке ТЦ «Смайлcity». Здесь все желающие смогут найти подарки ручной работы от локальных брендов, приобрести путеводители и новогодние открытки от издательства «Макушин Медиа», а также обновить гардероб на гаражной распродаже и свопе.

Для сторонников осознанного потребления откроется площадка с сортировкой мусора. Здесь можно будет сдать на переработку пластик и макулатуру, чтобы «войти в 2026 год с облегченным багажом и ясными мыслями».

А еще в программе запланированы самые разные тематические мастер-классы, которые будут проходить на протяжении всех двух дней.

Фестиваль GARAZHKA DREAM пройдет на ул. Котовского 19/6 в субботу и воскресенье, 20 и 21 декабря, с 12.00 до 20.00.

Следить за новостями мероприятия можно в группе «ВКонтакте» и телеграм-канале.



