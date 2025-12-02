Александр Пушкин, Матушка-Сибирь и рыбаки станут фигурами «Хрустального Томска»

2 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В рамках 12-го фестиваля «Хрустальный Томск» в этом году на Ново-Соборной площади появятся ледовые скульптуры Александра Пушкина, Матушки-Сибири, рыбаков и охотников. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации Томска Денис Шостак на прошедшем сегодня, 2 декабря, выездном совещании главы города Дмитрия Махини.

Он напомнил, что в 2025 году фестиваль «Хрустальный Томск» посвящен теме — «Наша родина — Россия»﻿. Основная задача участников — показать героическое и культурное наследие страны, а также ее природные богатства. В этом году, по словам Шостака, свое участие уже подтвердили пять городов — это Томск, Северск, Хабаровск, Кемерово и Республика Тыва.

— Эти команды участвуют в фестивале не первый раз. Пока стараемся обойтись без международных мастеров, так как своих уже выросла целая плеяда. Их надо приглашать и показывать, — сообщил Шостак.

Он отметил, что сейчас первый тонкий лед сняли для того, чтобы наморозить его для фестиваля. Шостак уточнил: тот материал, который уже завезен на Ново-Соборную площадь, пойдет на декоративное ограждении и подиумы для фигур.

Напомним, в этом году фестиваль ледовых скульптур «Хрустальный Томск» стартует 10 декабря, если позволят погодные условия.

В прошлом году он был посвящен теме «Зимние забавы». В фестивале приняли участие десять команд из Томска, Северска, Тывы, Кемерова и Хабаровска. Они создали скульптуры знакомых с детства персонажей из Простоквашино, милого Чебурашку и крокодила Гену, тройку лошадей с Дедом Морозом и хоккеистов из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!». Вспомнить, что у них получилось, можно в нашем материале.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».