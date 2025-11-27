18+
18+
РЕКЛАМА

Тысячи поводов для встречи: новый бренд «Игры Ростелеком» объединяет геймеров и разработчиков

Город, Ростелеком, Томские новости, интересные новости Томска цифровые программы пополнить игровой кошелек отечественный стим Тысячи поводов для встречи: новый бренд «Игры Ростелеком» объединяет геймеров и разработчиков

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjcu2zyD.

«Игры Ростелеком» (18+) — это новая онлайн-платформа для геймеров, а также уникальные возможности для разработчиков и дистрибьюторов видеоигр. Площадка объединяет игровой маркетплейс и лаунчер для партнеров из игровой индустрии. Мощная цифровая и облачная инфраструктура «Ростелекома» гарантируют комфорт игрового процесса, а инновационные решения по кибербезопасности обеспечивают пользователям платформы защиту от мошенничества и безопасность покупок.

На платформе «Игры Ростелеком» регулярно будут выходить эксклюзивные продукты и предложения. Уже с 25 ноября геймеры могут сделать здесь официальный предзаказ на шутер PIONER. «Игры Ростелеком» — единственная отечественная онлайн-площадка, где сейчас можно приобрести долгожданную новинку от GFAGames. Всего в каталоге платформы представлено почти 6 000 игр на ПК, PlayStation и Xbox, включая популярные зарубежные тайтлы. Ассортимент игр будет регулярно расширяться. Геймерам также доступны различные внутриигровые валюты и игровые подписки.

Развивая игровое направление, «Ростелеком» готов поддерживать отечественных разработчиков. Именно с этой целью запущен портал-лаунчер «Игры Ростелеком», который открывает большие возможности для создателей видеоигр. Компания максимально упростила технический процесс размещения игрового контента, а специальные условия для отечественных инди-разработчиков дают начинающим командам шанс представить свои проекты широкой аудитории.

Игровой маркетплейс впервые в стране объединяет на одной площадке легальных дистрибьютеров видеоигр. Для безопасности клиентов «Ростелеком» ввел строгие правила модерации: каждый поставщик обязан предоставить полный пакет документов на свой продукт, что гарантирует подлинность тайтла и безопасность трансакций.

— Наша платформа открывает новые возможности для развития игровой индустрии. В России насчитывается более 70 миллионов геймеров. Специально для них мы разработали платформу “Игры Ростелеком”, где объединены уникальные и уже проверенные игровые решения. Это максимально удобная и безопасная онлайн-площадка для всех представителей отечественной игровой индустрии. Надеемся, что она станет новым стимулом для роста отечественных разработчиков, которым мы поможем найти свою аудиторию, — отметила вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома» Ирина Лебедева.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские школьники изучили новые технологии в нефтегазовой сфере при поддержке «Газпромнефть-Востока»

12 ноября 2025
Томские новости

Томская область с 1 января увеличит транспортный налог

27 ноября 2025
Томские новости

Дом молодежи в Томске начнет работать с января 2026 года

6 ноября 2025
Томские новости

В среду жителей части домов Октябрьского района Томска останутся без воды

10 ноября 2025
Томские новости

Недостроенный томский ТРЦ не смог взыскать с властей 678 млн рублей упущенной выгоды

5 ноября 2025
Томские новости

Новогоднюю иллюминацию на улицах Томска включат в начале декабря

12 ноября 2025
Томские новости

Пожилая женщина погибла при пожаре в томском поселке

27 ноября 2025
Город

Анатомия Томска. Конь на гербе

27 ноября 2025
Томские новости

«Ростелеком» и «РТК-Сервис» завершили пилотный проект по внедрению российских BRAS на сетях связи

11 ноября 2025