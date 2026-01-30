В томском Ботсаду зацвели пальмы

30 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Ботсад ТГУ

В оранжерее Ботанического сада Томского государственного униврситета зацвела самая высока пальма в закрытом грунте — ливистона южная, а также южно-американские хамедореи и пальмы «рыбий хвост», сообщает пресс-служба вуза.

— Наш экземпляр высотой почти 24 метра. В 2024 и 2025 годах была проведена двухэтапная реконструкция купола, так как старый купол был пальме уже тесен. Увеличение высоты и пространства над пальмой позволило ей нарастить новые листья, а за увеличение солнечного света пальма подарила нам в этом году 12 соцветий. На одном ее соцветии расцветает более 130 тысяч цветков, цветочки мелкие — около 3 мм в диаметре, — рассказали сотрудники Ботанического сада ТГУ.

Чтобы посетители могли увидеть цветение, сотрудники срезали один цветонос и поставили в вазу рядом с растением. Возле пальмы можно почувствовать очень специфический аромат, который издают цветки.

Кроме того, в оранжереях началось цветение южно-американских пальм — хамедорей.

— Также в этом году в тропическом отделе появился первый цветонос на архонтофениксе Александры. Эта пальма была выращена из семени, созревшем в нашей оранжерее на родительской пальме, привезенной из Сингапура в 1960 году. К сожалению, родительский экземпляр не сохранился, но «потомство» порадовало первым цветением, — отмечают в Ботасду ТГУ.

Второй год цветет еще одна пальма — кариота мягкая, или, как ее называют, пальма «рыбий хвост». Она цветет и плодоносит один раз в жизни, после чего отмирает. Соцветия последовательно распускаются из каждой пазухи листа — от верхних листьев к нижним.

Полюбоваться на цветение пальм можно на самостоятельных экскурсиях по четвергам и в выходные с 10:00 до 17:00.

Фото: Ботсад ТГУ

