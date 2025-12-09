Молодые инженеры из Томска стали призерами научно-технической конференции «Роснефти»

9 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: ООО «РН-Проектирование Добыча»

Ученые и инженеры «РН-Проектирование Добыча» («РН-ПД», входит в научно-исследовательский и проектный комплекс ПАО «НК «Роснефть») представили собственные разработки на юбилейной XX Межрегиональной конференции молодых специалистов «Роснефти».

— Тринадцать сотрудников нашего предприятия в возрасте до 35 лет — победители двух отборочных этапов конференции — презентовали авторские проекты, повышающие эффективность производственных процессов, на тематических секциях по направлениям проектирования обустройства месторождений, подготовки и транспортировки нефти и газа, развития газового бизнеса, промышленной энергетики, энергоэффективности, экологии, информационных технологий, менеджмента и другим. Шестеро из них заняли призовые места и получили награды в специальных номинациях, — рассказал заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Александр Зеленцов.

Проект повышения экологической безопасности, предусматривающий комплексное решение с применением автоматизированных геоинформационных инструментов, презентовали на конференции Алексей Элешкевич, Марк Еременко и Артем Десятников, занявшие призовое место в секции «Экология». Предложенное авторами решение оптимизирует работу с геоданными, в 10 раз увеличивая скорость обработки информации и экономя время на подготовку документации.

В секции по развитию газового бизнеса отмечен доклад молодого инженера Дарьи Гривы, разработавшей концепцию поставки хладагентов, использующихся в производстве сжиженного природного газа.

Фото: ООО «РН-Проектирование Добыча»

Номинацией «За оригинальную идею» награжден проект Софьи Акимовой, предложившей техническое решение термоопоры — строительной конструкции, поддерживающей стабильную температуру грунта, что в сложных климатических условиях повышает надежность фундаментов инженерных сооружений.

«За повышение энергоэффективности в процессах теплообмена» номинации удостоено исследование Михаила Чернышова по снижению потребления энергии на установке подготовки углеводородов с помощью пинч-анализа (прим. методология для минимизации потребления энергии в процессах теплообмена).

Представленные на корпоративной конференции молодых инженеров проекты имеют практическое значение для нефтегазовой отрасли. В 2025 году «Роснефть» внедрила 31 проект, который был отобран по итогам молодежной конференции в прошлом году. Их ожидаемый экономический эффект превышает 780 млн рублей. Еще 21 проект запланирован к внедрению в производство на объектах Компании в 2026–2027 годах.

