Зажжение главной елки в Томске планируют провести раньше

2 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Мэр Томска Дмитрий Махиня предложил перенести зажжение главной новогодней елки на Ново-Соборной площади на несколько дней раньше запланированной даты — 19 декабря. По его словам, это мероприятие должно пройти до объявление результатов конкурса «Молодежная столица России».

— Подумайте о том, чтобы провести открытие ёлки пораньше. Мы, скорее всего, поедем побеждать на звание «Молодежной столицы», поэтому елку надо собрать и открыть на пару дней пораньше — 16–17 декабря, — сказал Махиня.

И. о. главы администрации Советского района Дмитрий Лобыня добавил, что по плану елка должна быть собрана к 15 декабря, но можно сделать это уже к 10 декабря.

— Главное, чтобы погода не подвела. А елку мы однозначно сделаем, — сказал Лобыня.

Также он сообщил, что в этом году Ново-Соборную площадь украсят фигура «Огненной лошади», ледовый лабиринт, гирлянды в виде «бахромы» на деревьях вдоль центральных тропинок, светящийся шар, светодиодные цифры «2026» и «звездное небо» над катком возле здания СФТИ. Предварительно скульптуры Деда Мороза и Снегурочки планируют разместить возле елки.

Кроме этого, на площади установят две традиционные горки — большую со стороны пр. Ленина высотой 4 метра и маленькую за скульптурой св. Татьяны:

— Материалы уже завезли, сегодня планируют начать монтировать большую горку потихоньку, — рассказал Дмитрий Лобыня.

Он добавил, что в скором времени начнутся работы по обустройству катка у здания СФТИ. Сегодня уже привезли палатку для проката спортивного инвентаря, ведутся работы по оформлению ограждений изо льда. Они будут установлены со стороны СФТИ, пр. Ленина и ул. Советская.

— Ограждение у нас делает «Сибагро», по нашей просьбе. Они пошли нам навстречу. Сейчас эскизы прорабатываются, и приступаем к монтажу. У нас есть договор с подрядчиком, который делает в принципе весь ледовый городок. Он будет и этот забор делать, — сообщил и.о. главы администрации Советского района

Также принять участие в оформлении главной площади города могут и другие томские спонсоры. Единственное условие, чтобы это было красиво и празднично:

— Считаю, инициатива хорошая, полезная. Главе района сказал: «С каждым отрабатывать». Главное, чтобы посмотрели эскиз, чтобы фигура была в стилистике Нового года, а не просто рекламная, — отметил Дмитрий Махиня.

Он добавил, что в этом году мэрия не планирует проводить в новогоднюю ночь концерт на Ново-Соборной площади и салют. По его словам, все праздничные мероприятия будут сдвинуты на дневное время новогодних каникул.

Напомним, что по поручению мэра Томска новогоднюю иллюминацию на улицах города начали зажигать с 1 декабря.

