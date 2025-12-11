В субботу в томском Горсаду открывается зимний парк

11 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В субботу, 13 декабря, в Городском саду Томска состоится открытие «Зимнего парка 2026». Гостей мероприятия ждут дневная и вечерняя программы, сообщают организаторы.

Открытие начнется в 14.00 со спектакля «Репетиция Нового года, или новые проделки старушки Шапокляк». После представления гостей ждет интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В 17.00 стартует вечеряя часть мероприятия. На катке выступят вокальные коллективы, а также фигуристы Спортивной школы хоккея и фигурного катания Томска.

— В этом году площадка будет дополнительно оснащена световым оборудованием, что сделает вечернюю программу заметно ярче, — отмечают организаторы.

Мероприятие продолжится выступлением кавер-группы «Мафиозники», а завершится ледовой дискотекой с диджеем.

В рамках открытия томичей ждут конкурсы, фотозоны, а также много музыки и света.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».