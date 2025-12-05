18+
18+
РЕКЛАМА

В выходные томичей ждут сорокоградусные морозы

Город, Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, интересные новости Томска погода на завтра штормовое оперативное предупреждение В выходные томичей ждут сорокоградусные морозы

В ближайшие дни, с 7 по 10 декабря, в Томской области прогнозируется похолодание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— По области и г. Томску ожидается холодная погода с минимальными температурами воздуха от -30 °С до -43 °С, — говорится в сообщении.

В связи с получение данного прогноза, томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия, и напоминают о рисках, связанных с низкими температурами.

Необходимо позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку.

Выходя на улицу, следует одеваться теплее и следить за тем, как одеваются ваши дети. В холодную погоду прогулки и дальние поездки лучше отменить.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Город

Детский сад поселка Светлый получил пропуск в микромир

28 ноября 2025
Город

«Кабинет графики». Работы каких художников будут представлены на выставке?

27 ноября 2025
Томские новости

Томский «Дом за рубль» на Ленина 138 станет резиденцией Деда Мороза

20 ноября 2025
Томские новости

Жители 8,6 тыс. домов в Томске останутся без воды из-за аварии на водопроводе

13 ноября 2025
Томские новости

Клипы на песни томских авторов собрали миллионы просмотров в социальных сетях

20 ноября 2025
Томские новости

«Ростелеком» объединил в одну систему видеопотоки с тысячи уличных камер

20 ноября 2025
Томские новости

Томские ученые нашли способ замедлить коррозию биомедицинских сплавов в семь раз

24 ноября 2025
Томские новости

Зажжение главной елки в Томске планируют провести раньше

2 декабря 2025
Томские новости

Новосибирскавтодор займется капремонтом томского аэропорта «Богашево» за 960 млн рублей

27 ноября 2025