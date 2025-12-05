В выходные томичей ждут сорокоградусные морозы

5 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В ближайшие дни, с 7 по 10 декабря, в Томской области прогнозируется похолодание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— По области и г. Томску ожидается холодная погода с минимальными температурами воздуха от -30 °С до -43 °С, — говорится в сообщении.

В связи с получение данного прогноза, томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия, и напоминают о рисках, связанных с низкими температурами.

Необходимо позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку.

Выходя на улицу, следует одеваться теплее и следить за тем, как одеваются ваши дети. В холодную погоду прогулки и дальние поездки лучше отменить.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».