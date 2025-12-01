18+
В Томске установили искусственные неровности на Герцена и Горького

Безопасность, Город, Дороги, Томские новости, интересные новости Томска лежачие полицейские препятствия проезд изменения дорожной обстановки В Томске установили искусственные неровности на Герцена и Горького

В минувшие дни в Томске были установлены искусственные неровности на пешеходных переходах и возле школы №12, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, «лежачие полицейские» появились вблизи перекрестке улиц Новогодской и Герцена, а также у здания по ул. Горького, 55.

— Безопасность пешеходов, особенно детей, — это не вопрос удобства, а обязательное условие организации дорожного движения. Установка искусственных неровностей является эффективной превентивной мерой, которая дисциплинирует водителей и заставляет автомобили снижать скорость, — сказал начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Александр Живоглядов.

