В Томске установили искусственные неровности на Герцена и Горького
1 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
В минувшие дни в Томске были установлены искусственные неровности на пешеходных переходах и возле школы №12, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, «лежачие полицейские» появились вблизи перекрестке улиц Новогодской и Герцена, а также у здания по ул. Горького, 55.
— Безопасность пешеходов, особенно детей, — это не вопрос удобства, а обязательное условие организации дорожного движения. Установка искусственных неровностей является эффективной превентивной мерой, которая дисциплинирует водителей и заставляет автомобили снижать скорость, — сказал начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Александр Живоглядов.
