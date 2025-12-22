Шестой пошел. Новый офис автошколы «Томич» открылся на пр. Фрунзе в Томске

22 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В минувшую субботу, 20 декабря, в Томске состоялась торжественная церемония открытия нового офиса автошколы «Томич».

Фото: Савелий Петрушев

Гостей мероприятия ждал небольшой концерт, возможность выиграть ценные призы и заключить договор на обучение с внушительной скидкой.

Новый, уже шестой офис открылся в здании на пр. Фрунзе, 105. В нем оборудован учебный класс, где будут проходить теоретические занятия — для удобства действующих и будущих курсантов.

Алексей Антипкин приглашает в новый офис Фото: Савелий Петрушев

— Наше развитие — это ваш комфорт, — поприветствовал собравшихся на церемонии директор автошколы «Томич» Алексей Антипкин. — Учиться в нашей автошколе станет еще удобней. Офисы «Томича» теперь есть в каждом районе Томска.

Активности на открытии нового офиса Фото: Савелий Петрушев

После торжественного перерезания красной ленты стартовала праздничная программа. Гостей ждал небольшой полуакустический концерт кавер-группы «Томич бенд».

Выступление «Томич бенд» Фото: Савелий Петрушев

Здесь же потенциальные курсанты могли заключить договор на обучение с очень приятной скидкой и сделать первый шаг к водительскому удостоверению, прокатившись за рулем учебного автомобиля вместе с одним из опытных мастеров производственного обучения вождению.

Все желающие могли попробовать себя в роли водителя Фото: Савелий Петрушев

После концерта офис посетил Дед Мороз. Он задавал посетителям каверзные вопросы об автошколе «Томич», а за правильные ответы дарил подарки — наборы мерча и сувениры.

Гостей открытия также ждали беспроигрышная лотерея и розыгрыш призов — от фирменных футболок и электрической зубной щетки до умной колонки с «Алисой».

Розыгрыш призов Фото: Савелий Петрушев

Новый офис будет работать каждый день без выходных с 9:00 до 18:00. Заключить договор на обучение в нем до конца года можно со скидкой в 10 тыс. рублей. А записавшись в другие отделения автошколы «Томич» до Нового года, удастся сэкономить до 7 тыс. рублей.

Фото: Савелий Петрушев

