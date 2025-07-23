Свобода передвижения. Как устроено обучение вождению в Томске в 2025 году

23 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Умение управлять автомобилем — полезный навык, увлечение, а зачастую, жизненная необходимость для многих из нас.

Четырехколесный друг увеличивает степень свободы и открывает новые горизонты. Но, увы, этот навык не дается нам с рождения — его нужно получить. Разобраться в том, как сегодня учат и учатся вождению, «Томскому Обзору» помогли представители одного из самых крупных профильных учебных заведений города — автошколы «Томич».

Хочу водить!

Фото: Савелий Петрушев

Что делать, если вам больше 16 лет, и вы приняли решение получить водительское удостоверение? Нужна автошкола. Сейчас в Томске работает больше 30 заведений, хотя «топовый» набор, пожалуй, не превышает пяти. «Томич», сотрудники которого согласились познакомить нас с устройством процесса обучения вождению, одна из крупнейших — сейчас в ней работает более 70 сотрудников.

После того, как вы выбрали учебное заведение, необходимо подать туда соответствующее заявление. Тогда же, на начальном этапе необходимо оформить медицинскую справку. Потребуется получить заключения нарколога, психиатра, офтальмолога и терапевта. Это можно сделать, обратившись в поликлинику, к которой вы прикреплены, или в частную клинику.

К моменту заключения договора с автошколой стоит подыскать в своем графике время и прикинуть, какое место вам подойдет для прохождения теоретического курса и практических занятий. «Теория» в разных школах может быть организована по-разному. Как правило, от курсанта требуется очное присутствие на определенном количестве занятий в специально оборудованных классах. Но некоторые школы добавляют дополнительные степени свободы.

Анна Стасенко Фото: автошкола «Томич»

— У нас есть разные варианты, только офисов с учебными классами три: на переулке Красном, неподалеку от проспекта Ленина, на Красноармейской и на Иркутском тракте. Так мы охватываем почти все районы города, и это удобно нашим курсантам, — поясняет заместитель директора по административной работе автошколы «Томич» Анна Стасенко. — Есть возможность удаленного обучения: это не предзаписанные лекции, а полноценный дистант с подключением через онлайн-платформу. У нас проходят и открытые занятия, где можно потрогать внутренности автомобилей руками. Есть и обязательные очные лекции: по медицине и психологии, от крутых специалистов.

Теоретические программы всех автошкол основаны на образовательной программе, утвержденной в ГИБДД. В неё включены, собственно, правила дорожного движения, основы устройства транспортного средства, навыки оказания первой помощи. При этом некоторые детали могут незначительно меняться со временем. Чтобы быть в тренде и предоставлять будущим водителям самую актуальную информацию, автошколы обычно находятся в тесном контакте со специалистами из ГИБДД.

— Периодически у нас проходят рабочие встречи с экзаменаторами из ГИБДД, которые непосредственно проводят экзамены. У наших мастеров есть возможность задать им вопросы, — отмечает заместитель директора автошколы «Томич».

На каждую группу, в которую курсанта «зачисляют» после подписания договора, составляется свой учебный план. Параллельно ученики вместе с администраторами составляют индивидуальный график вождения.

Практика

Фото: Савелий Петрушев

Самая важная часть обучения — непосредственно вождение. Ему отводится 28 занятий. Они проводятся под руководством опытных мастеров производственного обучения на специально оборудованных автомобилях с дублирующими органами управления — педалями. Таким образом, мастера производственного обучения вождения смогут подстраховать курсантов на дороге.

— Каждый учебный автомобиль проходит через модернизацию. В него устанавливают дополнительные педали в лицензированных сервисных центрах. Они официально регистрируются и входят в допоборудование, — рассказывает главный механик автошколы «Томич», мастер производственного обучения вождению Владимир Регер.

Практика вождения начинается с автодрома. Здесь курсанты знакомятся с автомобилем, учатся трогаться, останавливаться, выполнять необходимые в транспортном потоке маневры. Затем, освоив базу, они могут отправляться покорять город, где нарабатывают навыки вождения, чтения знаков и практического применения знаний правил дорожного движения.

Основное бремя практической подготовки курсанта ложится на мастеров производственного обучения вождению. В учебном автомобиле пассажирское сиденье является их рабочим местом. Именно мастера являются лицом автошкол, формируют их репутацию. Поэтому к подбору мастеров подходят тщательно: в хороших автошколах на эти должности берут людей, в первую очередь — учителей, способных эффективно донести знания до курсантов. Профессионализм и актуальность знаний таких специалистов в автошколах многократно проверяют.

Диана Кискина Фото: Савелий Петрушев

— У нашей автошколы есть определенные ценности: честность, профессионализм и дисциплина. Если человек их не разделяет, мы не можем с ним сотрудничать, — рассказывает менеджер по персоналу Диана Кискина. — При отборе кандидатов на должность мастеров мы проводим несколько собеседований, затем они проходят стажировку — до трех недель. Мы не можем выпустить человека, который не готов — у него есть минимум две зоны ответственности: материальная и за жизнь другого человека. После стажировки будущий мастер проходит два экзамена. Первый — экзамен по вождению, когда претендент садится на место мастера, на место курсанта садится заместитель директора по учебной работе и проводится занятие, в том числе с моделированием разных ситуаций, где мы проверяем стрессоустойчивость кандидата и скорость его реакции. Еще один экзамен — теоретический. Его два раза в год сдают все наши мастера.

Как правило, каждый курсант закрепляется за определенным наставником и определенным автомобилем. Но этот подход далеко не единственный, и, как оказывается, не самый эффективный.

— Мы увидели, что есть проблемы с тем, как человек пересаживается с одного автомобиля на другой во время экзамена: он не может справиться с волнением. Курсант привыкает к одной машине, к одному мастеру, слишком глубоко погружается в зону комфорта. В итоге на экзамене, когда он из нее впервые выходит, это приводит к лишним нервам, которые могут помешать сдаче, — отмечает Анна Стасенко. — Тогда мы решили помочь курсантам, чтобы потом человек мог спокойно сесть на любой автомобиль категории «B» и спокойно поехать. Теперь у нас курсант не закрепляется за одним мастером, а может ездить с разными наставниками и на разных автомобилях. Это также позволяет почувствовать габариты автомобилей, и себя в них. Эффект есть, люди становятся более уверенными, каждый мастер может указать на какие-то недочеты в вождении, которые не увидел другой.

Практические занятия с курсантами выстроены, исходя из их потребностей. Если ученик только готовится сесть за руль в первый раз, то мастер в хорошей автошколе отвезет его на автодром и покажет азы. Затем, с ростом навыков, будут меняться и запросы курсанта. Задача мастера отвечать на них и помогать отрабатывать то, что не получается, указывать на ошибки и помогать их исправлять.

Алексей Антипкин Фото: автошкола «Томич»

— Основная задача школы — чтобы курсант, который к нам попал, вышел с определенным багажом знаний и навыков, которые ему в дальнейшем помогут безопасно и беспрепятственно передвигаться по дорогам общего пользования. Если он будет владеть всеми навыками управления транспортного средства, он без проблем сдаст экзамен, — отмечает директор автошколы «Томич» Алексей Антипкин. — Очень большая проблема в сфере обучения вождению — у нас из курсантов делают роботов. Человек пришел обучаться, и его начинают по экзаменационным маршрутам «накатывать»... Но он же не будет в конечном итоге ездить только по Иркутскому тракту! Он будет ездить везде. Соответственно, задача школы сделать так, чтобы выпускник мог без страха открывать для себя новые дороги, уверенно двигаться по любому маршруту и максимально реализовывать свое право свободы передвижения.

Как устроен учебный автопарк

Фото: Савелий Петрушев

Обычно учебные заведения также заботятся о том, чтобы автомобили были чистыми, ухоженными и исправными. Хорошие автошколы города стараются регулярно пополнять автопарк актуальными для рынка новинками. А в некоторых для обслуживания машин даже открывают собственные автосервисы.

— Изначально у нас в школе был маленький автопарк и до определенного момента мы обслуживались в разных сервисах по договорам. Но затем открыли собственный, теперь ТО проходит в нем, это гораздо удобнее. С появлением своего сервиса мы уменьшили время нахождения автомобилей на обслуживании. Если у нас что-то ломается, наш сервис понимает, что мы несем убытки и делает упор на ремонт, чтобы поскорее выпустить машину. Если надо остаться доделать работу — они остаются. Очень редко, кто так работает, практически никто. Зато состояние автомобиля для нас становится более открытым, потому что все на глазах, — отмечает Владимир Регер. — Расходники тоже отслеживают мастера. Замена производится через сервисы. Определенная единица заехала на замену масла, ГРМ, учитывается километраж, данные вносятся в нашу специальную программу, и каждый мастер их видит и знает, когда подходит километраж и что надо делать.

Как правило, за состоянием автомобилей следят прикрепленные к ним мастера производственного обучения. Их рабочий день может начинаться и в 6.30 утра. Перед первым курсантом проверяют исправность транспортного средства, как и после последнего.

— У нас каждый мастер несет ответственность за свой автомобиль. Если что-то выходит из строя, они сообщают мне, я связываюсь с сервисом, обсуждаем, какие нужны работы, согласовываем время диагностики и выполняем. Так как автопарк немаленький, в последнюю неделю месяца у нас все автомобили проходят проверку технического состояния в целом. Если неполадки вылазят, то они тут же исправляются. Это можно реализовать благодаря тому, что появился свой сервис — у сторонних подрядчиков такое организовать накладнее, — отмечает Владимир Регер.

Три-четыре раза в неделю автомобили в школе заезжает на автомойку. В межсезонье — каждый день или через день.

— В основном, все понимают, что проводят в учебном автомобиле основную часть рабочего времени — так приятнее проводить его в чистоте, — смеется главный механик.

Шофёр — сдавайся!

Фото: Савелий Петрушев

Логичным завершением обучения становится череда экзаменов. Сначала курсанты подтверждают свои теоретические знания и показывают навыки вождения внутри автошколы. Эти экзамены принимают уже знакомые преподаватели. Иногда внутренние экзамены могут быть даже жестче, чем последующие в ГИБДД. Так, в «Томиче», сдавая вождение, курсанту позволяют получить лишь пять штрафных баллов, тогда как на внешнем экзамене допускается получение семи. Это сделано для того, чтобы допущенный до «города» курсант был максимально готов, а не затем, чтобы выжать из него дополнительные деньги на пересдачу, поясняют в автошколе. Для мастеров тоже важно, чтобы обучающиеся получили эффективный опыт.

— Мастера, которые вели курсантов, сдавших экзамены в ГАИ с первого раза, получают похвалу и премию. Если в целом от месяца к месяцу процент сдачи растет — премию получают все мастера производственного обучения вождению, — объясняют в школе.

Будущий водитель нарабатывает навыки на площакде, организованной автошколой «Томич» в рамках празднования Дня молодежи Фото: Савелий Петрушев

После внутренних экзаменов курсантов ждет самый волнительный этап — вождение с экзаменаторами из ГИБДД в городских условиях. В Томске им предстоит проехать по хорошо известному маршруту по кольцам Иркутского тракта, соблюдая все правила дорожного движения, продемонстрировав уверенное и безопасное вождение. Что главный механик автошколы советует тревожным курсантам?

— Главное — не бояться. Люди приходят на практические занятия в первый раз, и уже боятся ошибиться на предстоящем экзамене в ГИБДД, ограничивая себя в действиях. Поэтому я бы посоветовал не бояться, а учиться, — подчеркнул заместитель директора по учебной части Василий Пистолис.

Руководитель автошколы «Томич» Алексей Антипкин уверен — водительское удостоверение сегодня крайняя необходимость.

— Получая водительское удостоверение, человек приобретает очень много эмоциональных вещей: может поехать путешествовать с семьей, друзьями, или за то время, которое раньше тратил на два дела, теперь успеет сделать десять. Да и управлять автомобилем — это просто классно. Те, кто становятся нашими курсантами, сначала боятся, но мы максимально влюбляем их в руль! В результате, каждое занятие они ждут и хотят на него прийти.

За рамками теории и практики Все автошколы так или иначе стараются работать со своими учениками и за рамками образовательного процесса. Это действия, которые направлены на формирование авто-сообщества. Школы покрупнее, осознавшие свое место в экосистеме города, идут еще дальше и стремятся влиять на окружающую их среду. Сотрудники «Томича», например, вместе с соседями обустроили небольшое общественное пространство, где регулярно что-то проводится. Благотворительные мероприятия, участие в городских событиях или субботники с шашлыками на автодромах — тоже есть. — Социальные проекты у нас были всегда. Регулярно ребятишек из подшефного детского дома поздравляем с Новым годом и безвозмездно учим тех из них, кто отличился. На 9 мая устроили автопробег, взяли автобус с подшефными детьми и возложили с ними цветы в Лагерном саду, — рассказывает директор автошколы «Томич» Алексей Антипкин. Так же к годовщине Победы реализовали проект «Победа в лицах» — собрали тысячу фотографий военных лет и составили из них большой коллаж, возможно видели — на сцене у Белого озера он был размещен. На СВО ребятам гуманитарку собирали, а как без этого? Уже этой осенью, 7 сентября, автошкола собирается провести большой открытый «Томич-фест», где не только подведет итоги летнего розыгрыша, а просто устроит томичам праздник с развлечениями с томским колоритом. А еще автошкола «Томич» дарит скидку в 6000 рублей на обучение по промокоду «Томский обзор». Чтобы его активировать, необходимо указать промокод в примечании при записи через сайт, или назвать в офисе перед оформлением договора.

Фото: Савелий Петрушев

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