Не «дом за рубль»: как менялось старинное деревянное здание в пер. Кустарном, 3

5 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Переулок Кустарный в Томске — небольшой тихий участок, включающий сразу несколько уникальных объектов деревянного зодчества.

Помимо «домов за рубль» под номерами 4 и 6, там находится историческое здания томского мещанина Ивана Медведчикова, которое тоже прошло свой путь к восстановлению.

пер. Кустарный, 3. 2025 г. Фото: Савелий Петрушев

История двухэтажного деревянного дома в переулке Кустарный, 3, по данным краеведа Романа Петрушина, началась еще в конце XIX века, когда усадьба на улице Старо-Кузнечный ряд (бывшее название переулка — прим. авт.) принадлежала томскому мещанину Ивану Михайловичу Медведчикову. Свои права на землю он оформил официально в 1896 году по праву «земской давности», владея участком к тому моменту уже более десяти лет.

Иван Михайлович был рачительным хозяином: в 1904 году он выкупил у города два смежных участка, расширив свою территорию почти в пять раз — до 140 квадратных саженей. Затем в 1908 году он подал прошение в Городскую управу на постройку двухэтажного деревянного дома на прочном каменном фундаменте, который сохранился до наших дней.

После смерти Ивана Михайловича в 1910-х годах хозяйкой усадьбы стала его вдова Степанида Иосифовна. На тот момент городские власти оценивали стоимость дома и служб примерно в 4000 рублей — внушительная сумма по тем временам.

Дом пережил революцию и смену эпох. Вместе с городом менялся и его адрес: в 1929 году Старо-Кузнечный ряд стал Кустарным переулком, а в 1938 году в ходе переделов усадьбы дом получил современный номер — 3. Все эти годы, включая советское время и непростые 1990-е, здание оставалось жилым.

В начале 2000-х годов в доме провели капитальный ремонт. Однако тогда работы остались незавершенными: здание стояло без декоративного оформления, лишенное своего главного украшения — наличников.

В 2023 году томские власти вернулись к вопросу восстановления здания и выделили на обновление фасада и установку деревянных наличников деньги из муниципального бюджета. Так, спустя десятилетия, дом снова обрел свой исторический облик, став украшением района.

Фото: Савелий Петрушев

