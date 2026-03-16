Всероссийская выставка «Эмаль России 2.0» открылась в Томске: фоторепортаж

Всероссийская выставка «Эмаль России 2.0» открылась в Томске: фоторепортаж

В Томском областном художественном музее открылась Всероссийская художественная выставка «Эмаль России 2.0». В экспозиции представлены работы лучших сибирских и столичных мастеров эмальерного искусства.

Как отмечают организаторы, задача проекта — познакомить томичей со спецификой современной художественной эмали. Сегодня это направление объединяет не только традиционные техники, но и многочисленные авторские технологические приёмы.

В выставку вошло более двухсот произведений. Среди участников — известные мастера и целые династии эмальеров: член-корреспондент Российской академии художеств Михаил Бекетов (Ярославль), Анвар Багаутдинов и Анастасия Александрова (Санкт-Петербург), Ольга Ерохова (Москва). Томск на выставке представляют Марина Зайкова, Анна Воронина и Надежда Арвентьева.

Посетители могут увидеть весь спектр произведений горячей эмали — от миниатюрных работ до монументальных декоративных композиций, от икон до пейзажей.

Выставка будет работать в Томском областном художественном музее до 26 апреля.

