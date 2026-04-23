В Томске снова начали мыть улицы

23 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 23 апреля, в Томске возобновили поливомоечные работы. «Томск САХ» переоборудовал технику для сбора грязи и пыли, оставшихся после зимы, сообщил мэр Дмитрий Махиня в своих социальных сетях.



— Первые машины уже вышли на городские улицы. Продолжаем мыть тротуары с шампунем и приступили к мойке металлических ограждений. Собираем пыль с дорог и тротуаров, грязь с прибордюрной части, — сообщил мэр. — Основная цель сейчас — как можно быстрее очистить город от песка и реагентов, которые использовались для борьбы со льдом и снегом.

Он также уточнил, что на предприятии подготовлено более ста единиц спецтехники, в том числе поливальные и щеточные машины и пылесосы. Предполагается, что самые пыльные работы специалисты будут выполнять в ночное время.



Глава города также подчеркнул, что дефицит кадров на «Томск САХа» снизился. Это связывают с повышением заработной платы.

